Росіяни кілька разів дронами атакували Миколаївщину
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- Світлана Іванченко
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7:56, 21 червня, 2025
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Минулої доби та у ніч на 21 червня російські війська кілька разів атакували Миколаївщину. Обійшлося без жертв.
Як зазначили в Миколаївській ОВА, в області працювали сили протиповітряної оборони. Деталі повідомлять згодом.
Також відомо, що 20 червня о 18:40 росіяни атакували дроном типу FPV Куцурубську громаду. А вже сьогодні вранці, 21 червня, о 05:22, FPV-дроном обстріляли Очаків.
Нагадаємо, 19 червня, російські війська кілька разів обстріляли територію області. Так, у селі Дмитрівка пошкоджені два приватні будинки та сараї.
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