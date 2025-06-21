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Росіяни кілька разів дронами атакували Миколаївщину

Наслідки російських атак по Миколаєву, 16 лютого 2025 року. Архівне фото: «МикВісті»Наслідки російських атак по Миколаєву, 16 лютого 2025 року. Архівне фото: «МикВісті»

Минулої доби та у ніч на 21 червня російські війська кілька разів атакували Миколаївщину. Обійшлося без жертв. 

Як зазначили в Миколаївській ОВА, в області працювали сили протиповітряної оборони. Деталі повідомлять згодом. 

Також відомо, що 20 червня о 18:40 росіяни атакували дроном типу FPV Куцурубську громаду. А вже сьогодні вранці, 21 червня, о 05:22, FPV-дроном обстріляли Очаків.

Нагадаємо, 19 червня, російські війська кілька разів обстріляли територію області. Так, у селі Дмитрівка пошкоджені два приватні будинки та сараї.

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