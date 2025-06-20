Миколаївщину атакували FPV-дронами: є руйнування
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- Марія Хаміцевич
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8:00, 20 червня, 2025
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Учора, 19 червня, російські війська кілька разів обстріляли територію Миколаївської області.
Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.
Близько 08:40 під артилерійський обстріл і дві атаки дронами FPV потрапила Куцурубська громада. У селі Дмитрівка пошкоджені два приватні будинки та сараї.
Крім того, о 12:56 ворог атакував FPV-дроном акваторію Очакова. За попередньою інформацією, в усіх випадках обійшлося без поранених.
Нагадаємо, що 18 червня російські війська також атакували село Дмитрівка та поранили 70-річну жінку.
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