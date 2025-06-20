Миколаївщину атакували FPV-дронами: є руйнування

Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото архів «МикВісті»

Учора, 19 червня, російські війська кілька разів обстріляли територію Миколаївської області.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Близько 08:40 під артилерійський обстріл і дві атаки дронами FPV потрапила Куцурубська громада. У селі Дмитрівка пошкоджені два приватні будинки та сараї.

Крім того, о 12:56 ворог атакував FPV-дроном акваторію Очакова. За попередньою інформацією, в усіх випадках обійшлося без поранених.

Нагадаємо, що 18 червня російські війська також атакували село Дмитрівка та поранили 70-річну жінку.