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Миколаївщину атакували FPV-дронами: є руйнування

Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото архів «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаївської області. Фото архів «МикВісті»

Учора, 19 червня, російські війська кілька разів обстріляли територію Миколаївської області.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Близько 08:40 під артилерійський обстріл і дві атаки дронами FPV потрапила Куцурубська громада. У селі Дмитрівка пошкоджені два приватні будинки та сараї.

Крім того, о 12:56 ворог атакував FPV-дроном акваторію Очакова. За попередньою інформацією, в усіх випадках обійшлося без поранених.

Нагадаємо, що 18 червня російські війська також атакували село Дмитрівка та поранили 70-річну жінку.

 

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