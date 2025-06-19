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Доба на Миколаївщині: поранена жінка, пошкоджені будинки та сільгосппідприємство

Обстріл Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»Обстріл Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»

Учора, 18 червня, російські війська атакували Куцурубську громаду Миколаївщини. О 09:20 був артилерійський обстріл і дві атаки FPV-дронами. У селі Дмитрівка поранили 70-річну жінку, її госпіталізували. Наразі вона знаходиться в стані середньої тяжкості.

Також пошкоджені два приватних будинки, повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Уночі 19 червня росіяни атакували дронами-камікадзе «Shahed 131/136» Інгульську громаду Баштанського району. Пошкоджено сільськогосподарське підприємство, спалахнули склади й суха трава. Пожежі вдалося швидко загасити, люди не постраждали.

Того ж дня чотири FPV-дрони росіяни скерували на акваторію Очаківської громади та берегову зону Очакова. Постраждалих немає.

Також цієї ночі сили протиповітряної оборони знищили чотири «Shahed» над Миколаївщиною.

Нагадаємо, що за добу до цього війська РФ також здійснили атаки дронами FPV по території Миколаївської області. Під удар також потрапила Куцурубська та Очаківська громади.

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