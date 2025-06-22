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Росіяни обстріляли Очаків: пошкоджено житлові будинки

Будинки в Очакові потерпають від обстрілів, архівне фото «МикВісті»Будинки в Очакові потерпають від обстрілів, архівне фото «МикВісті»

Внаслідок чергового обстрілу з боку росіян 22 червня, в Очакові пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

— Інформації щодо постраждалих на даний момент немає, — зазначив він.

Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що 21 червня росіяни обстріляли Куцурубську громаду та атакували Очаків дроном. Внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка приватний будинок і господарську будівлю пошкодили. 

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