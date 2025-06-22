Росіяни обстріляли Очаків: пошкоджено житлові будинки
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- Аліна Квітко
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17:50, 22 червня, 2025
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Внаслідок чергового обстрілу з боку росіян 22 червня, в Очакові пошкоджено житлові будинки.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
— Інформації щодо постраждалих на даний момент немає, — зазначив він.
Наслідки атаки уточнюються.
Нагадаємо, що 21 червня росіяни обстріляли Куцурубську громаду та атакували Очаків дроном. Внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка приватний будинок і господарську будівлю пошкодили.
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