Росіяни обстріляли Очаків: пошкоджено житлові будинки

Будинки в Очакові потерпають від обстрілів, архівне фото «МикВісті»

Внаслідок чергового обстрілу з боку росіян 22 червня, в Очакові пошкоджено житлові будинки.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

— Інформації щодо постраждалих на даний момент немає, — зазначив він.

Наслідки атаки уточнюються.

Нагадаємо, що 21 червня росіяни обстріляли Куцурубську громаду та атакували Очаків дроном. Внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка приватний будинок і господарську будівлю пошкодили.