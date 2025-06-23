Росія вдарила по Очакову трьома авіаційними ракетами, — ОВА

Росія вдарила по Очакову трьома авіаційними ракетами. Фото: Міноборони РФ

Російські війська під час вчорашньої атаки 22 червня випустили по місту Очаків три авіаційні ракети Х-59/69.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація 23 червня.

Нагадаємо, внаслідок ворожого удару були пошкоджені два багатоквартирні та 22 приватні будинки, лінія електропередачі, автомобіль і виникла пожежа сухої трави, яку ліквідували рятувальники. Також постраждали троє людей, їх госпіталізували, наразі їхній стан стабільний.

Крім того, внаслідок російських атаки дронами FPV по Куцурубській громаді Миколаївщини 22 червня була пошкоджена трансформаторна підстанція в селі Дмитрівка.

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Вогонь спалахнув на відкритій місцевості, проте його вдалося оперативно загасити. Аварійні служби швидко усунули пошкодження, і всі споживачі були знову підключені до електропостачання.

Того ж дня російська армія ще двічі атакувала громаду дронами, внаслідок чого виникли пожежі сухої трави, які також були ліквідовані.

У ніч на 23 червня сили ППО знищили над Миколаївщиною два дрони-камікадзе «Shahed-136/131».

А вже вранці 23 червня о 05:34 зафіксовано артилерійський обстріл по Куцурубській громаді. За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, також 22 червня внаслідок ракетного удару російської армії по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України на Миколаївщині поранені 14 людей.