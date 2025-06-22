  • неділя

    22 червня, 2025

  • 20.2°
    Мінлива хмарність

    Миколаїв

  • 22 червня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 20.2° Мінлива хмарність

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Удар РФ по полігону на Миколаївщині: поранено 14 військових

Удар РФ по полігону на Миколаївщині: поранено 14 військових. Фото: Генштаб ЗСУУдар РФ по полігону на Миколаївщині: поранено 14 військових. Фото: Генштаб ЗСУ

Внаслідок ракетного удару російської армії по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України поранені 14 людей.

Про це повідомили у Сухопутних війська ЗСУ.

— За уточненою інформацією станом на 19:27 кількість поранених становить 14 осіб, – зазначили в Сухопутних військах.

Як відомо, російська армія 22 червня атакувала ракетами тренувальний полігон однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ на Миколаївщині. На момент удару на полігоні проходили заняття з військовослужбовцями.

Для розслідування обставин створено спеціальну комісію, також працюють правоохоронні органи. У ЗСУ заявили, що вживаються додаткові заходи для посилення безпеки на полігонах.

Останні новини про: Війна в Україні

Обстріл Очакова: поранені троє мирних жителів
Росіяни вдарили по тренувальному полігону на Миколаївщині — серед військових є загиблі
Ракетний обстріл Очакова: троє людей поранені, серед них двоє дітей
Реклама

Читайте також:

новини

Комісія ЖКГ підтримала збільшення капіталу до ₴100 млн для КП «Миколаївські парки»: питання винесуть на сесію

Аліна Квітко
новини

У Миколаєві хочуть залучити «ЄЛУ Автодоріг» до демонтажу зруйнованих об’єктів

Аліна Квітко
новини

Мерія Одеси відреагувала на критику й зробить колону Миколаєва в «Алеї незламних міст»

Світлана Іванченко
новини

Південноукраїнська АЕС планує оновити акумуляторні батареї за ₴8 млн

Світлана Іванченко
новини

«Після дощу неможливо вийти з під’їзду»: жителі Миколаєва просять відремонтувати двір

Світлана Іванченко

Останні новини про: Війна в Україні

Ракетний обстріл Очакова: троє людей поранені, серед них двоє дітей
Росіяни вдарили по тренувальному полігону на Миколаївщині — серед військових є загиблі
Обстріл Очакова: поранені троє мирних жителів

Росіяни вдарили по тренувальному полігону на Миколаївщині — серед військових є загиблі

Росіяни обстріляли Очаків: пошкоджено житлові будинки

6 годин тому

У Миколаєві хочуть залучити «ЄЛУ Автодоріг» до демонтажу зруйнованих об’єктів

Головне сьогодні