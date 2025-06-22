Удар РФ по полігону на Миколаївщині: поранено 14 військових
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- Аліна Квітко
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20:41, 22 червня, 2025
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Внаслідок ракетного удару російської армії по тренувальному полігону однієї з механізованих бригад Сухопутних військ Збройних Сил України поранені 14 людей.
Про це повідомили у Сухопутних війська ЗСУ.
— За уточненою інформацією станом на 19:27 кількість поранених становить 14 осіб, – зазначили в Сухопутних військах.
Як відомо, російська армія 22 червня атакувала ракетами тренувальний полігон однієї з механізованих бригад Сухопутних військ ЗСУ на Миколаївщині. На момент удару на полігоні проходили заняття з військовослужбовцями.
Для розслідування обставин створено спеціальну комісію, також працюють правоохоронні органи. У ЗСУ заявили, що вживаються додаткові заходи для посилення безпеки на полігонах.
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