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На Миколаївщині за добу сталося 48 пожеж: знову горіли пшеничні поля

Пожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Упродовж 22 червня та вночі 23 червня на території Миколаївської області сталося 48 пожеж. Із них 35 — у природних екосистемах, де горіли суха трава, кущі та очерет.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області, чотири загоряння сталися через російські обстріли Очакова — також горів сухостій.

Крім того, виникли пожежі у населених пунктах Миколаївського, Баштанського, Вознесенського та Первомайського районів. Зокрема, вогонь спалахував у Новій Одесі, Снігурівці, Березанці, Калинівці, Шевченковому, Таборівці, Веселиновому, Панкратовому, Лоцкиному, Кам’яному Мості та інших селах і містах області. Шість пожеж сталися в Миколаєві.

У двох випадках вогонь підібрався до пшеничних полів — згоріло 7 гектарів майбутнього врожаю. Проте вогнеборцям вдалося врятувати понад 30 гектарів. Загальна площа, яку охопив вогонь, склала понад 20 гектарів.

Пожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини
Пожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС МиколаївщиниПожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, загальна кількість пожеж склала 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.

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