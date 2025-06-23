На Миколаївщині за добу сталося 48 пожеж: знову горіли пшеничні поля

Пожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Упродовж 22 червня та вночі 23 червня на території Миколаївської області сталося 48 пожеж. Із них 35 — у природних екосистемах, де горіли суха трава, кущі та очерет.

Як повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій в Миколаївській області, чотири загоряння сталися через російські обстріли Очакова — також горів сухостій.

Крім того, виникли пожежі у населених пунктах Миколаївського, Баштанського, Вознесенського та Первомайського районів. Зокрема, вогонь спалахував у Новій Одесі, Снігурівці, Березанці, Калинівці, Шевченковому, Таборівці, Веселиновому, Панкратовому, Лоцкиному, Кам’яному Мості та інших селах і містах області. Шість пожеж сталися в Миколаєві.

У двох випадках вогонь підібрався до пшеничних полів — згоріло 7 гектарів майбутнього врожаю. Проте вогнеборцям вдалося врятувати понад 30 гектарів. Загальна площа, яку охопив вогонь, склала понад 20 гектарів.

Пожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Пожежа в Миколаївській області. Фото: ДСНС Миколаївщини

Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Від початку року та станом на кінець березня, загальна кількість пожеж склала 726 випадків, що на 82% більше, ніж за аналогічний період минулого року, коли сталося 388 загорянь.