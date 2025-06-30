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Горіло в кожному районі Миколаївщини, деякі села палали по кілька разів, — ДСНС

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Упродовж минулої доби на Миколаївщині горіло в кожному районі області — подекуди вогонь спалахував по кілька разів у тому самому селі.

У багатьох випадках полум’я наближалося до житлових будинків, повідомили 30 червня в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

Внаслідок пожеж була знищена господарська споруда. Ще дві оселі, сім господарчих будівель, гараж і автомобіль — пошкоджені.

Вогнеборцям вдалося врятувати від знищення 18 будинків, господарську споруду, гараж і три автомобілі.

Загальна площа займань в екосистемах (без урахування полів) склала понад 35,5 гектара. До гасіння залучалися як рятувальники, так і місцеві пожежні команди та техніка підприємств.

«Рятувальники Миколаївщини б’ють на сполох: екосистеми знищуються вогнем щодня. Горіло вчора у кожному районі області, в деяких селах по декілька разів», — йдеться в повідомленні.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС
Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНСПожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Також майже кожного дня горять поля з врожаєм. Крім цього, пожежі виникають і через російські обстріли.

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