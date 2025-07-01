За добу на Миколаївщині згоріло понад 520 гектарів врожаю

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Протягом доби 30 червня та в ніч проти 1 липня на Миколаївщині сталися 5 пожеж на полях. Знищено понад 520 гектарів зернових культур.

Це найбільші втрати врожаю за останній час, повідомили 30 червня в Головному управлінні Держслужби з надзвичайних ситуацій України у Миколаївській області.

У Воскресенській громаді Миколаївського району вогонь охопив 60 гектарів пшениці. У Бузькій громаді Вознесенського району згоріло 400 гектарів, у Мостівській — 55 гектарів. Ці три пожежі класифікували як надзвичайні за масштабами.

Також вигоріло ще 2 гектари пшениці у селі Лугове та 6,5 гектара ячменю в селі Щасливе.

Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС Пожежа на Миколаївщині. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що 29 червня у Миколаївській області вигоріло 75 гектарів пшениці. Ще близько 250 гектарів рятувальникам вдалося захистити. У ДСНС підрахували, що із 75 гектарів пшениці можна було б випекти приблизно 700 тисяч буханок хліба та нагодувати усю область.

Раніше у ДСНС вже наголошували, що у Миколаївській області зросла кількість пожеж. Також майже кожного дня горять поля з врожаєм. Крім цього, пожежі виникають і через російські обстріли.