Росіяни вдарили по ЛЕП та базі відпочинку на Миколаївщині
-
- Марія Хаміцевич
-
•
-
8:22, 23 липня, 2025
-
Учора, 22 липня, близько 11:30 війська Росії обстріляли Куцурубську громаду Миколаївщини з артилерії та тричі атакували дронами FPV.
Як повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація, у селі Дмитрівка снаряди пошкодили приватний будинок і господарську споруду. Також загорілася суха трава, пожежу швидко загасили.
Через обстріл було пошкоджено лінію електропередач та знеструмлені 24 будинки. Аварію оперативно ліквідували, світло відновили.
У селі Парутине обстрілом пошкоджені шість будинків на території бази відпочинку. Люди не постраждали.
Також вночі 23 липня сили протиповітряної оборони збили два безпілотники «Shahed 131/136».
Нагадаємо, що 21 липня російські війська також обстрілювали Миколаївську область. Окрім артилерії, було зафіксовано три удари дронами FPV. В одному із сіл внаслідок атаки були пошкоджені будинок та повітряна лінія електропередачі. Люди залишились без світла.
Останні новини про: Війна в Україні