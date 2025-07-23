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Росіяни вдарили по ЛЕП та базі відпочинку на Миколаївщині

Обстріл Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»/для ілюстраціїОбстріл Миколаївщини. Архівне фото: «МикВісті»/для ілюстрації

Учора, 22 липня, близько 11:30 війська Росії обстріляли Куцурубську громаду Миколаївщини з артилерії та тричі атакували дронами FPV.

Як повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація, у селі Дмитрівка снаряди пошкодили приватний будинок і господарську споруду. Також загорілася суха трава, пожежу швидко загасили.

Через обстріл було пошкоджено лінію електропередач та знеструмлені 24 будинки. Аварію оперативно ліквідували, світло відновили.

У селі Парутине обстрілом пошкоджені шість будинків на території бази відпочинку. Люди не постраждали.

Також вночі 23 липня сили протиповітряної оборони збили два безпілотники «Shahed 131/136».

Нагадаємо, що 21 липня російські війська також обстрілювали Миколаївську область. Окрім артилерії, було зафіксовано три удари дронами FPV. В одному із сіл внаслідок атаки були пошкоджені будинок та повітряна лінія електропередачі. Люди залишились без світла.

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