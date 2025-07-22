На Миколаївщині через обстріли пошкоджено будинки та лінію електропередач

Наслідки атаки РФ на Миколаївщину. Архівне фото: «МикВісті»

21 липня російські війська обстріляли Куцурубську громаду Миколаївського району. Окрім артилерії, було зафіксовано три удари дронами FPV.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

У селі Дмитрівка внаслідок атаки були пошкоджені будинок та повітряна лінія електропередачі. Без електропостачання залишилося 150 споживачів. Станом на 16:01 того ж дня енергопостачання було повністю відновлено.

Також виникло займання ще одного приватного будинку. За попередніми даними, постраждалих немає.

Нагадаємо, що 20 липня, та вночі 21 липня російські війська також обстрілювали Миколаївську область. В одному із сіл пошкоджено школу, два приватних будинки та лінію електропередач.