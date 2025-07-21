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Через російські обстріли на Миколаївщині пошкоджено школу та ЛЕП

Через російські обстріли на Миколаївщині пошкоджено школу. Архівне фото «МикВісті»/для ілюстраціїЧерез російські обстріли на Миколаївщині пошкоджено школу. Архівне фото «МикВісті»/для ілюстрації

Учора, 20 липня, та вночі 21 липня російські війська двічі обстріляли та двічі атакували дронами FPV Куцурубську громаду Миколаївської області.

Як повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація, у селі Дмитрівка пошкоджено школу, два приватних будинки та лінію електропередач. У результаті знеструмлено 355 домогосподарств.

Зазначається, що аварійну ситуацію вдалося оперативно усунути та відновити електропостачання.

Також через один із обстрілів зайнялася суха трава. Пожежу ліквідували. Постраждалих немає.

Крім того, вночі 21 липня над Миколаївщиною працювали сили протиповітряної оборони. Інформацію обіцяють уточнити згодом.

Нагадаємо, що 19 липня російські військові п'ять разів атакували FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області.

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