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За добу ворог п'ять разів атакував громади Миколаївщини FPV-дронами

Обстріл Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»Обстріл Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Впродовж 19 липня російські військові п'ять разів атакували FPV-дронами Куцурубську та Очаківську громади Миколаївської області. 

Таку інформацію щодо ворожих обстрілів у регіоні станом на 07:30 ранку 20 липня опублікували в Миколаївській ОВА. 

Зокрема ворог тричі атакував дронами типу FPV Куцурубську громаду. А також — двічі атакував FPV-дронами акваторію Очаківської громади та берегову зону Очакова. Постраждалих немає.

Нагадаємо, протягом доби 18 липня Миколаївська область знову зазнала атак російських дронів. Ворог вісім разів обстріляв Куцурубську громаду дронами типу FPV.

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