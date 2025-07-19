Російські війська атакували села Куцурубської громади: пошкоджені будинки

Обстріл Миколаївщини. Архівне фото: МикВісті

Протягом минулої доби, 18 липня, Миколаївська область знову зазнала атак російських дронів. Ворог вісім разів обстріляв Куцурубську громаду дронами типу FPV.

Про це повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім.

У селах Дніпровське та Дмитрівка пошкоджено два приватних будинки. На щастя, обійшлося без постраждалих.

Крім того, близько 18:00 ворог атакував Галицинівську громаду ще одним безпілотником. Його тип зараз встановлюють. У селі Лимани внаслідок удару загорілася суха трава, але пожежу швидко загасили.

Також вночі 19 липня сили протиповітряної оборони збили чотири БпЛА типу «Shahed 131/136» та безпілотників-імітаторів різних типів.

Нагадаємо, що учора, 17 липня, Куцурубську громаду на Миколаївщині двічі атакували — об 11:35 та 19:22. Російська армія застосувала дрони FPV та артилерію. У селі Дмитрівка внаслідок обстрілів зайнялася суха трава. Пожежу швидко загасили. Також пошкоджена будівля місцевої школи. Люди не постраждали.