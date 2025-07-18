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Дрони та артилерія атакували Миколаївщину: пошкоджена школа

Наслідки атаки РФ по Миколаївщині. Архівне фото: «МикВісті»Наслідки атаки РФ по Миколаївщині. Архівне фото: «МикВісті»

Учора, 17 липня, Куцурубську громаду на Миколаївщині двічі атакували — об 11:35 та 19:22.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Російська армія застосувала дрони FPV та артилерію. У селі Дмитрівка внаслідок обстрілів зайнялася суха трава. Пожежу швидко загасили. Також пошкоджена будівля місцевої школи. Люди не постраждали.

Нагадаємо, вчора війська РФ також чотири рази атакували Миколаївську область. Обстріли зруйнували електромережі. Також пошкоджені будинки і автомобіль.

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