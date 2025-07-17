На Миколаївщині обстрілами пошкоджено електромережі, будинки і ферму

Пошкоджені мережі «Миколаївобленерго». Фото: «Миколаївобленерго», для ілюстрації

Учора, 16 липня, війська РФ чотири рази атакували дронами FPV та завдали кількох артилерійських ударів по Миколаївщині.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Об 11:18 під обстріл потрапила Куцурубська громада. У селі Дмитрівка пошкоджено два приватні будинки, ще один загорівся. Обстріли зруйнували електромережі — без світла залишилося 355 споживачів. О 13:34 подачу електроенергії повністю відновили.

У селі Іванівка через обстріл пошкоджено приватний будинок і легковик. Також у селі Куцуруб виникла пожежа на території колишньої ферми. Люди не постраждали.

Крім того, о 07:55 та 11:56 атакували Очаківську громаду: артилерією та дроном-камікадзе FPV. Удар прийшовся по акваторії та береговій лінії Очакова. Постраждалих немає.

Нагадаємо, що минулої ночі, 16 липня, сили протиповітряної оборони знищили над Миколаївською областю сім російських дронів «Shahed 131/136», а також кілька безпілотників-імітаторів різних типів.