Доба на Миколаївщині: збито сім «Шахедів», є руйнування

Обстріл Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

Уночі 16 липня сили протиповітряної оборони знищили над Миколаївською областю сім російських дронів «Shahed 131/136», а також кілька безпілотників-імітаторів різних типів.

Про це повідомила Миколаївська обласна військова адміністрація.

Крім того, 15 липня протягом дня російські війська чотири рази атакували область FPV-дронами. Також о 09:30 обстріляли з артилерії Куцурубську громаду. У селі Дмитрівка пошкоджено чотири приватні будинки, а через обстріл спалахнула суха трава. Пожежу оперативно ліквідували. Люди не постраждали.

Нагадаємо, що 15 липня російські війська також завдали ракетного удару по Очакову. Внаслідок обстрілу постраждав чоловік. Його стан на ранок оцінюють як стабільно середній.