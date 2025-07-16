Ракетний удар по Очакову: є руйнування в закладах відпочинку, виникла пожежа

Наслідки атаки РФ по Миколаївщині. Архівне фото: «МикВісті»

Вдень 15 липня близько 11:30 російські війська завдали ракетного удару по Очакову Миколаївської області.

Відомо, що внаслідок обстрілу постраждав 69-річний чоловік. Його стан на ранок оцінюють як стабільно середній, повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

Крім того, уточнюється, що через удар пошкоджено інфраструктуру двох рекреаційних закладів. Також виникла пожежа сухостою та чагарників на відкритій території. Загоряння вдалося оперативно ліквідувати.

Нагадаємо, вночі 15 липня росіяни також атакували Миколаївську область дронами-камікадзе. Внаслідок роботи протиповітряної оборони та падіння уламків у Первомайському районі пошкоджені два приватні будинки та господарську споруду.