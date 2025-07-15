Росіяни атакували Очаків: постраждав чоловік
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- Даріна Мельничук
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12:49, 15 липня, 2025
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Вдень 15 липня російські війська обстріляли Очаків Миколаївської області.
Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.
Він зазначив, що внаслідок ракетного обстрілу поранений 69-річний чоловік. Наразі він у лікарні.
«За містом виникла пожежа сухої трави, служби працюють», — додав Віталій Кім.
Пізніше у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області додали, що через обстріл сталася пожежа сухостою та кущів на відкритій території площею один гектар.
Нагадаємо, у ніч на 15 липня Миколаївську область атакували дрони-камікадзе «Shahed 131/136». Внаслідок роботи протиповітряної оборони та падіння уламків у Первомайському районі пошкоджені два приватні будинки та господарську споруду.
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