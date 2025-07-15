Росіяни атакували Очаків: постраждав чоловік

Обстріл Миколаївщини. Архівне фото: МикВісті

Вдень 15 липня російські війська обстріляли Очаків Миколаївської області.

Про це повідомив начальник Миколаївської обласної військової адміністрації Віталій Кім.

Він зазначив, що внаслідок ракетного обстрілу поранений 69-річний чоловік. Наразі він у лікарні.

«За містом виникла пожежа сухої трави, служби працюють», — додав Віталій Кім.

Пізніше у Головному управлінні ДСНС у Миколаївській області додали, що через обстріл сталася пожежа сухостою та кущів на відкритій території площею один гектар.

Пожежа в Очакові через обстріл 15 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа в Очакові через обстріл 15 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини Пожежа в Очакові через обстріл 15 липня. Фото: ДСНС Миколаївщини

Нагадаємо, у ніч на 15 липня Миколаївську область атакували дрони-камікадзе «Shahed 131/136». Внаслідок роботи протиповітряної оборони та падіння уламків у Первомайському районі пошкоджені два приватні будинки та господарську споруду.