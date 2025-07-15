Нічна атака на Миколаївщину: пошкоджені будинки та інфраструктура, виникла пожежа

Наслідки обстрілу Миколаївщини. Архівне фото «МикВісті»

У ніч на 15 липня Миколаївську область атакували дрони-камікадзе «Shahed 131/136». Внаслідок роботи протиповітряної оборони та падіння уламків у Первомайському районі пошкоджені два приватні будинки та господарську споруду.

Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.

У Вознесенському районі зафіксовано пошкодження інфраструктури. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку рятувальники швидко загасили.

Також 14 липня о 16:05 ворог завдав удару дроном FPV по Куцурубській громаді. Обійшлося без постраждалих.

Нагадаємо, що ввечері 13 липня росіяни атакували Миколаїв дронами-камікадзе. Один із безпілотників влучив у складське приміщення, де зберігались матеріали для харчової промисловості. Тоді також винила пожежа.