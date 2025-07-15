Нічна атака на Миколаївщину: пошкоджені будинки та інфраструктура, виникла пожежа
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- Марія Хаміцевич
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7:28, 15 липня, 2025
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У ніч на 15 липня Миколаївську область атакували дрони-камікадзе «Shahed 131/136». Внаслідок роботи протиповітряної оборони та падіння уламків у Первомайському районі пошкоджені два приватні будинки та господарську споруду.
Про це повідомили у Миколаївській обласній військовій адміністрації.
У Вознесенському районі зафіксовано пошкодження інфраструктури. Внаслідок атаки виникла пожежа, яку рятувальники швидко загасили.
Також 14 липня о 16:05 ворог завдав удару дроном FPV по Куцурубській громаді. Обійшлося без постраждалих.
Нагадаємо, що ввечері 13 липня росіяни атакували Миколаїв дронами-камікадзе. Один із безпілотників влучив у складське приміщення, де зберігались матеріали для харчової промисловості. Тоді також винила пожежа.
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