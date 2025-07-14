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Російський дрон вдарив по складу у Миколаєві, виникла пожежа

Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»Наслідки обстрілу Миколаєва. Архівне фото «МикВісті»

Увечері 13 липня близько 20:32 росіяни атакували Миколаїв дронами-камікадзе «Shahed 131/136». Один із безпілотників влучив у складське приміщення, де зберігались матеріали для харчової промисловості.

У результаті виникла масштабна пожежа, яку швидко ліквідували рятувальники. Люди не постраждали, повідомляє Миколаївська ОВА.

Загалом за останню добу сили протиповітряної оборони Миколаївської області знищили два дрони цього типу.

Крім того, Куцурубська громада зазнала трьох атак FPV-дронами. Найбільше постраждало село Дмитрівка. Унаслідок обстрілів там двічі загорялась суха трава на відкритих ділянках, знищено дві господарські будівлі у приватному дворі, пошкоджено житловий будинок

Також вогонь охопив поле з пшеницею. Усі займання вдалося ліквідувати, ніхто з місцевих мешканців не постраждав.

Нагадаємо, що 12 липня росіяни атакували Куцурубську та Очаківську громади FPV-дронами й артилерією, тоді були пошкоджені будинки та школа.

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