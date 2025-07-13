Росіяни вдарили по Миколаївщині дронами й артилерією: пошкоджено будинки та школу
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- Аліна Квітко
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8:18, 13 липня, 2025
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Росіяни, 12 липня, атакували Куцурубську та Очаківську громади FPV-дронами й артилерією — пошкоджено будинки та школу.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА у ранковому зведенні.
По Куцурубській громаді били артилерією та скидали FPV-дрони. У селі Солончаки через обстріли пошкоджено 4 будинки та господарчі споруди. Виникла пожежа, яку швидко загасили.
У селі Дмитрівка пошкоджено дах школи, також зайнялася суха трава.
Очаківську громаду атакували трьома FPV-дронами. Усі атаки минулися без постраждалих.
Нагадаємо, ніч на 12 липня сили протиповітряної оборони знищили сім ворожих БпЛА типу «Shahed 131/136», які атакували Миколаївську область.
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