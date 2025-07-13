Росіяни вдарили по Миколаївщині дронами й артилерією: пошкоджено будинки та школу

Ворог обстріляв Куцурубську та Очаківську громади: пошкоджено будинки й школу. Фото: архів «МикВісті»

Росіяни, 12 липня, атакували Куцурубську та Очаківську громади FPV-дронами й артилерією — пошкоджено будинки та школу.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА у ранковому зведенні.

По Куцурубській громаді били артилерією та скидали FPV-дрони. У селі Солончаки через обстріли пошкоджено 4 будинки та господарчі споруди. Виникла пожежа, яку швидко загасили.

У селі Дмитрівка пошкоджено дах школи, також зайнялася суха трава.

Очаківську громаду атакували трьома FPV-дронами. Усі атаки минулися без постраждалих.

Нагадаємо, ніч на 12 липня сили протиповітряної оборони знищили сім ворожих БпЛА типу «Shahed 131/136», які атакували Миколаївську область.