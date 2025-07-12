Доба на Миколаївщині: через падіння уламків дронів загорілось поле із соняшником

Пожежа на одному з полів на Миколаївщині. Ілюстративне фото: ДСНС

У ніч на 12 липня сили протиповітряної оборони знищили сім ворожих БпЛА типу «Shahed 131/136», які атакували Миколаївську область.

Про це повідомляє Миколаївська ОВА у ранковому зведенні.

Через падіння уламків у Первомайському районі спалахнула пожежа на полі з соняшником. Її оперативно ліквідували. Обійшлося без потерпілих, наголошують у військовій адміністрації.

Крім того, 11 липня, близько 09:05 російські війська відкрили артилерійський вогонь по території Куцурубської громади на Миколаївщині. Внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено приватний житловий будинок. Також 43 споживачі залишилися без електропостачання.

Аварійні служби оперативно усунули пошкодження — енергопостачання повністю відновлено. Постраждалих немає.

Нагадаємо, у ніч на 11 липня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині збили 11 ворожих дронів-камікадзе типу «Shahed 131/136».