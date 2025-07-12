Доба на Миколаївщині: через падіння уламків дронів загорілось поле із соняшником
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- Аліса Мелік-Адамян
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8:00, 12 липня, 2025
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У ніч на 12 липня сили протиповітряної оборони знищили сім ворожих БпЛА типу «Shahed 131/136», які атакували Миколаївську область.
Про це повідомляє Миколаївська ОВА у ранковому зведенні.
Через падіння уламків у Первомайському районі спалахнула пожежа на полі з соняшником. Її оперативно ліквідували. Обійшлося без потерпілих, наголошують у військовій адміністрації.
Крім того, 11 липня, близько 09:05 російські війська відкрили артилерійський вогонь по території Куцурубської громади на Миколаївщині. Внаслідок обстрілу в селі Дмитрівка пошкоджено приватний житловий будинок. Також 43 споживачі залишилися без електропостачання.
Аварійні служби оперативно усунули пошкодження — енергопостачання повністю відновлено. Постраждалих немає.
Нагадаємо, у ніч на 11 липня сили протиповітряної оборони на Миколаївщині збили 11 ворожих дронів-камікадзе типу «Shahed 131/136».
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