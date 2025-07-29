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У Миколаєві очікується послаблення спеки: на півночі області прогнозують дощі, — гідрометцентр

Миколаїв, червень 2024 року. Архівне фото: «МикВісті»Миколаїв, червень 2024 року. Архівне фото: «МикВісті»

У найближчі дні мешканці Миколаєва та області можуть розраховувати на невелике полегшення від виснажливої спеки. 

Як повідомила «МикВісті» синоптикиня Миколаївського гідрометеоцентру Тамара Волошина, в регіон почне надходити більш прохолодне повітря з північного заходу Європи.

— Зараз чекаємо  зниження температури. Вночі очікується від +16°C до +21°C, а вдень становитиме від +28°C до +33°C. Опадів багато не прогнозується, лише місцями на півночі області можливі короткочасні дощі та грози, — зазначила Тамара Волошина.

За її словами, різке похолодання найближчим часом не передбачається, однак зміна повітряних мас зменшить температурне навантаження, яке останніми тижнями відчували мешканці регіону.

Нагадаємо, що впродовж трьох днів — 25, 26 і 27 липня — в Україні фіксували нові температурні рекорди. Один із них встановили в Миколаєві: 26 липня температура сягнула 39,1 °C.

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