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Аномальна спека в Миколаєві. Як уберегтися?

У липні Миколаїв накрила аномальна спека, архівне фото пресслужби Миколаївської міської радиУ липні Миколаїв накрила аномальна спека, архівне фото пресслужби Миколаївської міської ради

Цього літа в Миколаєві офіційно зафіксовано, що стовпчики термометрів піднімалися до +39,6°C. Така спека може становити небезпеку для здоров’я, особливо для людей із хронічними захворюваннями та дітей. 

Синоптики пояснюють, що у місті кілька днів тримається спекотна та суха погода через вітри з центральних районів Малої Азії та Туреччини. Сьогодні ми розповімо, які категорії людей найбільш вразливі, як розпізнати симптоми перегріву та що робити, щоб уникнути ризиків.

Про небезпеки та як уберегти своє здоров‘я, «МикВісті» пояснює сімейний лікар Центру первинної медико-санітарної допомоги №2 Денис Курило. 

Які категорії людей найбільш вразливі?

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Спека особливо небезпечна для людей із хронічними захворюваннями та ослабленим організмом.

«В першу чергу це люди літнього віку, пацієнти із серцево-судинними та легеневими захворюваннями. В зоні ризику діти — їхня система терморегуляції ще не сформована, тому вони швидше перегріваються», — пояснює Денис Курило.

Також ризик зростає для людей із зайвою вагою, оскільки надлишок жирової тканини ускладнює терморегуляцію. Вразливими є й ті, хто зловживає алкоголем чи кофеїном — це прискорює зневоднення організму.

Перші симптоми перегріву

Найчастіше тепловий удар починається із рясного потовиділення, сильної спраги, головного болю та запаморочення. Шкіра може стати блідою та холодною.

При більш тяжкому перегріві людина відчуває слабкість, нудоту, може втратити свідомість. У дітей нерідко виникають судоми та блювота через швидке зневоднення, зазначає лікар.

Перша допомога у разі сонячного та теплового удару, інфографіка Центру громадського здоров‘яПерша допомога у разі сонячного та теплового удару, інфографіка Центру громадського здоров‘я

Як зменшити вплив спеки на здоров’я?

  • Пийте воду – навіть без відчуття спраги. Лікарі радять робити це регулярно маленькими порціями.
  • Уникайте перебування на сонці з 11:00 ранку до 16:00 вечора, коли температура найвища.
  • Носіть легкий світлий одяг і головний убір, користуйтесь сонцезахисними кремами.
  • Вживайте легку їжу — овочі, фрукти, салати, нежирні страви.
  • Відмовтесь від алкоголю та надмірного кофеїну, які прискорюють зневоднення.
  • Охолоджуйте тіло — приймайте прохолодний душ, робіть компреси.
Як вберегтися від спеки, інфографіка Центру громадського здоров‘яЯк вберегтися від спеки, інфографіка Центру громадського здоров‘я

Що робити при тепловому ударі?

  1. Перемістіть людину в тінь або прохолодне приміщення.
  2. Викличте швидку допомогу.
  3. Розстебніть одяг, охолодіть тіло вологими компресами.
  4. Якщо людина при свідомості – дайте їй пити воду або сольові розчини маленькими ковтками.
  5. Слідкуйте за диханням і пульсом до приїзду лікарів.

Як часто звертаються до лікарні під час спеки?

Найбільше звернень у спекотні дні пов’язані  з погіршенням стану людей із хронічними захворюваннями. 

«Часто це пацієнти із серцево-судинними хворобами та порушенням мозкового кровообігу. Через перепади артеріального тиску виникають гіпертонічні кризи, запаморочення, проблеми з координацією. Особливо тяжко в таку погоду літнім людям»,  — пояснює лікар.

З опіками теж звертаються, але, як правило, це відпочивальники біля водойм.

«Часто бачимо пацієнтів уже на другий день після отримання опіків. Тоді ми радимо використовувати препарати на кшталт пантенолу для відновлення шкіри», — додає Денис  Курило.

Чому не можна залишати дітей у машині?

І ще один момент, на якому лікарі особливо наголошують: залишати дітей у закритому авто навіть на короткий час — небезпечно.

«Ні в якому разі не залишайте дітей у машині. Буває, що батьки відлучаються на 5-10 хвилин, але цього достатньо, щоб у салоні утворилася екстремальна температура. У дітей терморегуляція ще не сформована, серцево-судинна система реагує значно швидше, і в таких умовах може швидко настати перегрів, втрата свідомості, судоми та навіть зупинка дихання», — попереджає Денис Курило.

Коли закінчиться спека в Миколаєві?

Зараз синоптики прогнозують невелике полегшення для містян. Найближчими днями спека поступово спаде, адже з північного заходу Європи почне надходити більш прохолодне повітря. Про це в коментарі «МикВісті» розказала синоптикиня Миколаївського гідрометеорологічного центру Тамара Волошина

«Зараз чекаємо  зниження температури. Вночі очікується від +16°C до +21°C, а вдень становитиме від +28°C до +33°C. Опадів багато не прогнозується, лише місцями на півночі області можливі короткочасні дощі та грози», – повідомила Тамара Волошина.

Даріна Мельничук, МикВісті



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