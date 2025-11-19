Температурний рекорд на Миколаївщині: синоптики зафіксували найвищі показники для 18 листопада

Миколаїв, архівне фото: «МикВісті»

У вівторок, 18 листопада, у Миколаївській області зафіксували перевищення абсолютних максимумів температури повітря.

Про це повідомили в Миколаївський обласний центр з гідрометеорології.

За даними синоптиків, найвищі показники спостерігались одразу в кількох районах області:

Березанський район — 17,8°С, що перевищило попередній рекорд 1992 року (15,5°С);

Миколаїв — 16,0°С, тоді як попередній максимум у 2002 році становив 15,1°С;

Очаків — 14,7°С, що також вище за рекорд 1990 року (14,6°С).

Нагадаємо, раніше синоптики спрогнозували, що прийдешня зима в Україні може стати рекордно холодною — з арктичними морозами, тривалими сніговими періодами та різкими погодними коливаннями.