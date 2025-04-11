«Зусилля кинуті на ліквідацію наслідків прильотів», — в мерії Миколаєва пояснили ситуацію з прибиранням снігу

Комунальники прибирають сніг у Миколаєві, 11 квітня 2025 року. Фото: «МикВісті»

Основний акцент у роботі комунальних служб у Миколаєві наразі зосереджений на ліквідації наслідків нещодавніх обстрілів.

Про це у коментарі «МикВісті» заявив віцемер міста Віталій Луков, коментуючи ситуацію з прибиранням снігу під час негоди.

За його словами, бригади працюють насамперед у районах, де раніше сталися «Шахедні» атаки. Лише вчора, як відомо, пошкоджено було близько 300 квартир.

— Найбільша проблема — допомогти тим людям, яким прилетіло декілька днів назад. За однією адресою відпрацювали, зараз працюють на вчорашніх локаціях на кожній точці по три бригади. І збираємо по місту людей, щоб підсилити, — повідомив Віталій Луков.

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Він наголосив, що до прибирання залучені ті ж комунальники, які до того займалися розчищенням наслідків після обстрілів.

— Кинути ресурс на мільйони гривень, щоб на дві години показати роботу? Адекватні люди, думаю, це розуміють, — додав він.

Віталій Луков також зазначив, що ситуація на дорогах не катастрофічна, у випадку, якщо водії не на «літній гумі».

— Сніг не намерзає, і зараз надзвичайно обмежена кількість людей, які можуть виконувати ту чи іншу роботу. А для доріг треба мати нормальну гуму. Транспорт пасажирський працює без збою, а він набагато складніший в процесі управління, ніж звичайний автомобіль, що означає, що немає катастрофічної ситуації. Ми просимо людей бути уважними, взаємоповажними, потерпіти ці три години, а далі погода обіцяє змінитися на краще, — сказав віцемер.

Негода на Миколаївщині 11 квітня

Як відомо, у Миколаєві та області з ночі 11 квітня спостерігається сильний сніг і хуртовина. За прогнозами, в окремих районах області може випасти до 16 см снігу.

Зазначимо, що зранку комунальні служби розчищають дороги від снігу. Однак в ЕЛУ Автодоріг водіїв на літній резині закликають не виїжджати на дороги міста.

Мер Олександр Сєнкевич у ранковому дописі зауважив, що дороги міста вже почали обробляти протиожеледними реагентами. Черговий диспетчер стежить за ситуацією, за потреби залучать додаткову техніку.