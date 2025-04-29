«Коштів не вистачає»: керуюча компанія у Миколаєві відповіла, чому не ремонтує аварійні під’їзди

Стан будинку №69 по вулиці Космонавтів у Миколаєві. Фото: Дарья Колосенко

У Миколаєві мешканці будинків по вулиці Космонавтів поскаржились на аварійний стан під’їздів, що постраждали через російські обстріли два роки тому. У відповідь керуюча компанія «Місто для людей. Миколаїв» відповіла, що грошей на ремонт наразі немає та вказала на заборгованість самих мешканців.

У листі до редакції «МикВісті» компанія пояснила, що звернулася до міського департаменту ЖКГ з проханням допомогти відновити розбиті вікна у будинках №69, 71 та 73а. А ось, щодо ремонтів під’їздів — у компанії нарікають на нестачу коштів.

«У зв’язку з підвищенням вартості електроенергії з 1,68 гривень до 4,32 гривень та низьким рівнем оплати за комірне, на планові ремонтні роботи коштів наразі не вистачає. Однак компанія пропонує переглянути вартість послуги з управління та підписати індивідуальний договір — це дозволить швидше накопичити необхідну суму та виконати ремонтні роботи», — йдеться у повідомленні.

Стан будинку №69 по вулиці Космонавтів у Миколаєві. Фото: Дарья Колосенко Стан будинку №69 по вулиці Космонавтів у Миколаєві. Фото: Дарья Колосенко Стан будинку №69 по вулиці Космонавтів у Миколаєві. Фото: Дарья Колосенко

При цьому в «Місті для людей» наголошують на значній заборгованості мешканців. Зокрема, за інформацією компанії, жителі будинку №69 по вулиці Космонавтів заборгували понад 47 тисяч гривень.

У компанії стверджують, що після обстрілів відремонтували дах в цьому будинку за власний кошт і силами своїх співробітників, а також планують спільно з «Миколаївводоканалом» замінити водовід.

«Після обстрілів у будинку було відремонтовано дах — кошти надала керуюча компанія, а всі роботи виконали самостійно її співробітники. У будинку існує проблема з водопостачанням — необхідна заміна вводу системи. Ці роботи вже заплановані та залежать від «Миколаївводоканалу», який має разом зі співробітниками керуючої компанії їх виконати», — зазначили у компанії.

Також у компанії повідомили, що мешканці будинку №71 мають заборгованість понад 156,5 тисяч гривень. Незважаючи на це, за словами компанії, після обстрілів тут виконали капітальний ремонт даху та системи холодного водопостачання.

«Незважаючи на це, після обстрілів було виконано капітальний ремонт даху, а також проведено капітальний ремонт системи холодного водопостачання», — відзвітували у «Місто для людей. Миколаїв».

Щодо будинку №73а, то сума заборгованості мешканців, за даними компанії, перевищує 35 тисяч гривень.

Нагадаємо, жителі вулиці Космонавтів поскаржились про аварійний стан під’їздів у їхніх будинках в групі Contact Center при Миколаївській міськраді.