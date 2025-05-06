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У «Місто для людей» заявили, що сміття біля контейнерного майданчика, на який скаржаться миколаївці, мають прибирати комунальники

У Миколаєві мешканці скаржаться на сміття біля будинку. Фото надіслане читачами У Миколаєві мешканці скаржаться на сміття біля будинку. Фото надіслане читачами "МикВісті"

Управляюча компанія «Місто для людей Миколаїв» заявила, що до зони їхньої відповідальності не належить прибирання території навколо контейнерів для сміття за адресою вулиця Олійника, 34. 

Про це «МикВісті» повідомили в пресслужбі компанії, реагуючи на скаргу місцевих жителів.

У компанії заявили, що ця ділянка належить до зони відповідальності комунального підприємства «Миколаївкомунтранс», яке займається вивозом побутового сміття.

«Керуюча компанія «Місто для людей Миколаїв» на вулиці Олійника, 34 не проводить прибирання контейнерного майданчика — це компетенція «Миколаївкомунтранс». «Місто для людей Миколаїв»прибирає прибудинкову територію згідно з договірними умовами», — йдеться у коментарі.

Нагадаємо, що у Миколаєві мешканці будинків по вулиці Космонавтів поскаржились на аварійний стан під’їздів, що постраждали через російські обстріли два роки тому. У відповідь керуюча компанія «Місто для людей. Миколаїв» відповіла, що грошей на ремонт наразі немає та вказала на заборгованість самих мешканців.

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