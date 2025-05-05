На звернення ніхто не реагує: миколаївці скаржаться на купи сміття біля будинків

У Миколаєві мешканці скаржаться на сміття біля будинку. Фото надіслане читачами «МикВісті»

Мешканці Миколаєва обурені постійними купами сміття біля будинків на вулиці Олійника 34, які незрозуміло хто має прибирати.

З такою проблемою у редакцію «МикВісті» звернулись читачі.

Місцеві мешканці стверджують, що неодноразово повідомляли про проблему до Миколаївського контакт-центру при Миколаївській міській раді, проте звернення залишилися без уваги і їх навіть не опублікували.

За словами мешканки Ольги, прибиральники керуючої компанії «Місто для людей» прибирають сміття лише раз на місяць. Як стверджують жителі прилеглих будинків, керуюча компанія перекладає відповідальність за вивезення сміття на міські комунальні служби. Однак мешканці задаються питанням — чим саме займається компанія, якщо вона не відповідає за очищення прибудинкової території.

Також мешканці надіслали у редакцію фото на яких видно, що біля сміттєвих баків утворилася велика купа відходів. Люди просять знайти відповідальних за прибирання, щоб двір перестав нагадувати стихійне звалище.

Нагадаємо, що у Миколаєві мешканці будинків по вулиці Космонавтів поскаржились на аварійний стан під’їздів, що постраждали через російські обстріли два роки тому. У відповідь керуюча компанія «Місто для людей. Миколаїв» відповіла, що грошей на ремонт наразі немає та вказала на заборгованість самих мешканців.