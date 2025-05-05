  • понеділок

    5 травня, 2025

  • 18.8°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 5 травня , 2025 понеділок

  • Миколаїв • 18.8° Похмуро

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

На звернення ніхто не реагує: миколаївці скаржаться на купи сміття біля будинків

У Миколаєві мешканці скаржаться на сміття біля будинку. Фото надіслане читачами У Миколаєві мешканці скаржаться на сміття біля будинку. Фото надіслане читачами «МикВісті»

Мешканці Миколаєва обурені постійними купами сміття біля будинків на вулиці Олійника 34, які незрозуміло хто має прибирати.

З такою проблемою у редакцію «МикВісті» звернулись читачі.

Місцеві мешканці стверджують, що неодноразово повідомляли про проблему до Миколаївського контакт-центру при Миколаївській міській раді, проте звернення залишилися без уваги і їх навіть не опублікували.

За словами мешканки Ольги, прибиральники керуючої компанії «Місто для людей» прибирають сміття лише раз на місяць. Як стверджують жителі прилеглих будинків, керуюча компанія перекладає відповідальність за вивезення сміття на міські комунальні служби. Однак мешканці задаються питанням — чим саме займається компанія, якщо вона не відповідає за очищення прибудинкової території.

Також мешканці надіслали у редакцію фото на яких видно, що біля сміттєвих баків утворилася велика купа відходів. Люди просять знайти відповідальних за прибирання, щоб двір перестав нагадувати стихійне звалище.

Нагадаємо, що у Миколаєві мешканці будинків по вулиці Космонавтів поскаржились на аварійний стан під’їздів, що постраждали через російські обстріли два роки тому. У відповідь керуюча компанія «Місто для людей. Миколаїв» відповіла, що грошей на ремонт наразі немає та вказала на заборгованість самих мешканців.

Останні новини про: Скарга

У колцентрі «1588» автоматично закриватимуть скарги миколаївців, що «висять» більше року
Сміття та антисанітарія: миколаївці поскаржились на занедбаний стан скверу
Жителі Миколаєва просять відремонтувати два аварійні дитячі майданчики
Реклама

Читайте також:

новини

Міськрада Миколаєва вже пів року не публікує протоколи сесій

Катерина Середа
новини

У Кіма зʼявиться новий заступник з цифровізації, посада пустувала три роки

Аліна Квітко
новини

Пенсіонер скаржиться на нічні гучні перегони мотоциклів у Миколаєві

Катерина Середа
новини

В Очакові перейменують музей: з назви приберуть ім’я генерала Суворова

Аліса Мелік-Адамян
новини

«Наказали тягнути паличку, щоб дізнатись, кого вб'ють першим». На Миколаївщині заочно засудили двох російських військових за катування цивільних

Аліса Мелік-Адамян

Останні новини про: Скарга

Жителі Миколаєва просять відремонтувати два аварійні дитячі майданчики
Сміття та антисанітарія: миколаївці поскаржились на занедбаний стан скверу
У колцентрі «1588» автоматично закриватимуть скарги миколаївців, що «висять» більше року

Пенсіонер скаржиться на нічні гучні перегони мотоциклів у Миколаєві

В Очакові перейменують музей: з назви приберуть ім’я генерала Суворова

3 години тому

«Наказали тягнути паличку, щоб дізнатись, кого вб'ють першим». На Миколаївщині заочно засудили двох російських військових за катування цивільних

ІНЦИДЕНТ

Аліса Мелік-Адамян

Головне сьогодні