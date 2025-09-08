Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

У Кабмін влучила ракета «Искандер-К», а не «Шахед», — посол ЄС в Україні

Російський удар пошкодив дах та верхні поверхи будівлі Уряду. Фото: Юлія СвириденкоРосійський удар пошкодив дах та верхні поверхи будівлі Уряду. Фото: Юлія Свириденко

Під час масованої атаки РФ у ніч на 7 вересня в будівлю Кабінету міністрів України влучила не дрон-камікадзе типу «Шахед», а крилата ракета 9М727 оперативно-тактичного комплексу «Искандер».

Про це повідомляє Defense Express із посиланням на аналіз уламків.

На місці падіння були виявлені частини турбореактивного двигуна та контейнер фільтра «ФТ-1», які, за методичними рекомендаціями Центру досліджень трофейного та перспективного озброєння, часто залишаються цілими з маркуванням.

У Кабмін влучила ракета «Искандер-К», а не «Шахед». Фото: Катаріна МатерноваУ Кабмін влучила ракета «Искандер-К», а не «Шахед». Фото: Катаріна Матернова
У Кабмін влучила ракета «Искандер-К», а не «Шахед». Фото: Катаріна МатерноваУ Кабмін влучила ракета «Искандер-К», а не «Шахед». Фото: Катаріна Матернова

У видані зазначають, що бойова частина ракети вагою 450 кілограм не здетонувала. Натомість пожежа на верхніх поверхах урядової будівлі виникла через займання палива з баків ракети.

За даними аналітиків, 9М727 — одна з трьох крилатих ракет, що входять до складу комплексу «Искандер». Росія активно застосовує її для ударів по українських містах. У конструкції «Искандера-К» використовуються західні мікроелектронні компоненти цивільного виробництва, зокрема китайського походження.

Наслідки удару по будівлі Уряду. Фото: Катаріна МатерноваНаслідки удару по будівлі Уряду. Фото: Катаріна Матернова
Наслідки удару по будівлі Уряду. Фото: Катаріна МатерноваНаслідки удару по будівлі Уряду. Фото: Катаріна Матернова

Раніше голова представництва ЄС в Україні Катаріна Матернова підтвердила, що будівля Кабміну зазнала удару саме ракетою, а не «Шахедом». Вона наголосила на необхідності посилення допомоги Україні:

— Докази цієї екзистенційної битви перед нами: Путін навмисно б’є по життєвих артеріях країни — її уряду, її енергетиці, її людях. Зараз час єдності. Зараз час союзникам діяти, значно посилити тиск на Росію та дати Україні все необхідне, щоб захистити небо. Будь-що менше лише надихатиме Кремль продовжувати кривавий терор, — заявила Катаріна Матернова.

Удар по будівлі Уряду

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що вчора 7 вересня, Росія здійснила рекордну атаку на Україну, застосувавши понад 800 дронів, 9 крилатих і 4 балістичні ракети. За попередніми даними, загинула дитина, є постраждалі.

Під час масованого обстрілу України російські війська вперше пошкодили будівлю Уряду. Згодом прем’єр-міністерка Юлія Свириденко показала наслідки удару Росії по будівлі Кабміну.

