Свириденко показала наслідки сьогоднішнього удару Росії по будівлі Кабміну

Прем’єр-міністерка Юлія Свириденко показала наслідки сьогоднішнього удару Росії по будівлі Кабміну.

Про це йдеться у її дописі в фейсбук.

За словами прем’єр-міністерки, ніхто не постраждав, а пожежу вже ліквідували рятувальники.

Також Юлія Свириденко закликала міжнародних партнерів та усі держави світу «перетворити розчарування діями Росії на ефективну допомогу для України».

— Час діяти. Україні потрібно більше систем ППО для захисту неба та енергетичної інфраструктури, особливо перед наближенням зими. Посильте санкційний тиск на Росію, щоб зменшити ресурси для російської військової машини. Це все реально — можливості у ваших руках. Лише наша єдність і сильна відповідь зможуть зупинити Росію і принести мир. — наголосила вона.

Нагадаємо, раніше «МикВісті» писали, що сьогодні вночі, 7 вересня, під час масованого обстрілу України російські війська вперше пошкодили будівлю Уряду.

