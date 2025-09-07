РФ обстріляла Україну рекордною кількістю дронів та ракет: сили оборони збили 751 ціль
- Аліна Квітко
11:33, 07 вересня, 2025
Сьогодні, 7 вересня, Росія здійснила рекордну атаку на Україну, застосувавши понад 800 дронів, 9 крилатих і 4 балістичні ракети. За попередніми даними, загинула дитина, є постраждалі.
Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.
Цілями ворога стали цивільна інфраструктура та житлові будинки мирних мешканців.
— Наступного тижня відбудеться засідання у форматі Рамштайн. Ключова увага — посилення захисту неба та наших можливостей відповідати ударами в глибину території агресора. Закликаю партнерів діяти швидко щодо передачі комплексів ППО та підтримки українських виробників дальніх дронів, — зазначив Денис Шмигаль.
За даними Повітряних Сил України, протягом нічного та ранкового удару було зафіксовано 818 повітряних цілей противника:
805 ударних безпілотників Shahed та дронів-імітаторів;
9 крилатих ракет Іскандер-К;
4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.
Атаки відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.
За попередніми даними, протиповітряною обороною було збито або подавлено 751 повітряну ціль, зокрема 747 дронів і 4 крилаті ракети.
Влучання зафіксовано на 37 локаціях, уламки збитих цілей падали на 8 локаціях.
Нагадаємо, що сьогодні вночі під час масованого обстрілу України російські війська вперше пошкодили будівлю Уряду.
