Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Ми запустили клуб МикВісті!
Детальніше
Участь в клубі — інвестиція
у правду та журналістику
Приєднатися
Ваша інвестиція  у правду та журналістику.   Детальніше

  • неділя

    7 вересня, 2025

  • 26.7°
    Переважно ясно

    Миколаїв

  • 7 вересня , 2025 неділя

  • Миколаїв • 26.7° Переважно ясно

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

РФ обстріляла Україну рекордною кількістю дронів та ракет: сили оборони збили 751 ціль

Російський удар пошкодив дах та верхні поверхи будівлі Уряду 7 вересня 2025 року. Фото: ДСНСРосійський удар пошкодив дах та верхні поверхи будівлі Уряду 7 вересня 2025 року. Фото: ДСНС

Сьогодні, 7 вересня, Росія здійснила рекордну атаку на Україну, застосувавши понад 800 дронів, 9 крилатих і 4 балістичні ракети. За попередніми даними, загинула дитина, є постраждалі.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

Цілями ворога стали цивільна інфраструктура та житлові будинки мирних мешканців.  

— Наступного тижня відбудеться засідання у форматі Рамштайн. Ключова увага — посилення захисту неба та наших можливостей відповідати ударами в глибину території агресора. Закликаю партнерів діяти швидко щодо передачі комплексів ППО та підтримки українських виробників дальніх дронів, — зазначив Денис Шмигаль.

За даними Повітряних Сил України, протягом нічного та ранкового удару було зафіксовано 818 повітряних цілей противника:

  • 805 ударних безпілотників Shahed та дронів-імітаторів;

  • 9 крилатих ракет Іскандер-К;

  • 4 балістичні ракети Іскандер-М/KN-23.

Атаки відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони.

За попередніми даними, протиповітряною обороною було збито або подавлено 751 повітряну ціль, зокрема 747 дронів і 4 крилаті ракети.

Влучання зафіксовано на 37 локаціях, уламки збитих цілей падали на 8 локаціях.

Рятувальники працюють на місцях прильотів. Фото: ДСНСРятувальники працюють на місцях прильотів. Фото: ДСНС
Рятувальники працюють на місцях прильотів. Фото: ДСНСРятувальники працюють на місцях прильотів. Фото: ДСНС
Рятувальники працюють на місцях прильотів. Фото: ДСНСРятувальники працюють на місцях прильотів. Фото: ДСНС
Рятувальники працюють на місцях прильотів. Фото: ДСНСРятувальники працюють на місцях прильотів. Фото: ДСНС
Рятувальники працюють на місцях прильотів. Фото: ДСНСРятувальники працюють на місцях прильотів. Фото: ДСНС

Нагадаємо, що сьогодні вночі під час масованого обстрілу України російські війська вперше пошкодили будівлю Уряду.

Останні новини про: Війна в Україні

На Херсонщині за добу обстріляли 38 населених пунктів: є поранені та руйнування
Масована атака РФ на Одесу: є поранені, зруйновано Палац спорту та пошкоджено житло
Будапешт блокуватиме вступ України в ЄС не зважаючи на думку Росії, — МЗС Угорщини
Реклама

Читайте також:

новини

«Родина для кожної дитини»: у Миколаєві відбувся пікнік для прийомних та потенційних батьків дітей з інтернатів

Даріна Мельничук
новини

Зараз на стадії проєктування: УКС планує побудувати укриття ще в девʼяти школах та дитсадках Миколаєва

Юлія Бойченко
новини

В УКС Миколаєва пообіцяли «вживати заходи», щоб побудувати школу за ₴1 млрд, на яку немає грошей у донорів та в бюджеті

Юлія Бойченко
новини

За три роки з Миколаєва поїхало більше 75 тисяч людей — дані мерії

Аліна Квітко
новини

В мерії відзвітували, що роблять для відновлення бізнесу в Миколаєві

Аліна Квітко
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Війна в Україні

Будапешт блокуватиме вступ України в ЄС не зважаючи на думку Росії, — МЗС Угорщини
Масована атака РФ на Одесу: є поранені, зруйновано Палац спорту та пошкоджено житло
На Херсонщині за добу обстріляли 38 населених пунктів: є поранені та руйнування

Внаслідок нічної атаки Росії пошкоджено будівлю Уряду

4 години тому

Як в Миколаєві хочуть почати сортувати сміття

Аліна Квітко

Головне сьогодні
Ми запустили клуб МикВісті!

Спільнота читачів, які вірять у силу медіа та змінюють реальність через журналістику

Наша ціль — 200
Вже 54 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу
Приєднатися
Apple Pay