75% українців згодні на припинення вогню за умови міжнародних гарантій безпеки, — опитування
-
- Аліса Мелік-Адамян
-
•
-
22:24, 31 серпня, 2025
-
Більшість опитаних українців заявили, що прагнуть миру й здебільшого готові говорити про певні поступки, але тільки за умови надання надійних безпекових гарантій від партнерів.
Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».
Так, 59% респондентів підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% — продовження війни до повернення Донбасу і Криму, 13% — до лінії розмежування/кордонів станом на 23 лютого 2022 року.
82% вважають реалістичним шляхом завершення війни переговори, з яких 62% за пошук компромісу із залученням інших країн, 20% — на прямих перемовинах з рф.
75% вважають, що Україна повинна погодитись на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки. Серед ключових гарантій безпеки українці називають: фінансування армії та постачання зброї від партнерів (52%), зобов’язання союзників вступити у війну в разі повторного нападу (48%) та міжнародне патрулювання повітряного і морського простору (44%).
На запитання «Що зараз найважливіше?» 58% обрали отримання гарантій фінансування західними партнерами української армії у майбутньому і постачання зброї в достатній кількості, тоді як 31% — повернення територій.
Найчастіше респонденти вважають, що ми воюємо з росією за майбутнє дітей (60%) та свободу (44%).
Нагадаємо, чинний президент Володимир Зеленський залишається фаворитом серед можливих кандидатів на президентських виборах, тоді як у парламенті більшість українців хотіли б бачити «партію Залужного».
Останні новини про: Опитування
Щоб долучитись до коментарів авторизуйтесь на сайті МикВісті.