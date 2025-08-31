75% українців згодні на припинення вогню за умови міжнародних гарантій безпеки, — опитування

Наслідки обстрілу Миколаєва 25 травня. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Більшість опитаних українців заявили, що прагнуть миру й здебільшого готові говорити про певні поступки, але тільки за умови надання надійних безпекових гарантій від партнерів.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Так, 59% респондентів підтримують припинення бойових дій і пошук компромісу, 20% — продовження війни до повернення Донбасу і Криму, 13% — до лінії розмежування/кордонів станом на 23 лютого 2022 року.

82% вважають реалістичним шляхом завершення війни переговори, з яких 62% за пошук компромісу із залученням інших країн, 20% — на прямих перемовинах з рф.

75% вважають, що Україна повинна погодитись на припинення вогню лише за умови міжнародних гарантій безпеки. Серед ключових гарантій безпеки українці називають: фінансування армії та постачання зброї від партнерів (52%), зобов’язання союзників вступити у війну в разі повторного нападу (48%) та міжнародне патрулювання повітряного і морського простору (44%).

На запитання «Що зараз найважливіше?» 58% обрали отримання гарантій фінансування західними партнерами української армії у майбутньому і постачання зброї в достатній кількості, тоді як 31% — повернення територій.

Найчастіше респонденти вважають, що ми воюємо з росією за майбутнє дітей (60%) та свободу (44%).

Нагадаємо, чинний президент Володимир Зеленський залишається фаворитом серед можливих кандидатів на президентських виборах, тоді як у парламенті більшість українців хотіли б бачити «партію Залужного».