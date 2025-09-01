Вже 51 читачів МікВісті вирішили приєднатись до Клубу. Наша ціль — 200

Зеленський лідирує в президентських рейтингах серед населення, тоді як Залужний очолює парламентські симпатії

Володимир Зеленський і Валерій Залужний. Фото: ОПУВолодимир Зеленський і Валерій Залужний. Фото: ОПУ

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний має більший рівень довіри в українців, ніж чинний президент України. Однак, якщо президентські вибори пройшли найближчим часом, то більше голосів отримав Володимир Зеленський.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Так за 35,2% українців віддали б голос за Володимира Зеленського, 25,3% — за Валерія Залужного.

Далі йдуть Петро Порошенко (5,3%), Кирило Буданов (4,5%) та Юлія Тимошенко (3,4%).

Дані свідчать про значні зміни у порівнянні з попередніми роками. Наприклад, у листопаді 2022 року Зеленський мав підтримку 69,4%, тоді як Залужний — лише 11%. Станом на серпень 2024 року ситуація змінилася: Володимира Зеленського готові були підтримати 26%, а Валерія Залужного — 33,4%.

Якби вибори Президента проводили найближчим часом, за кого би Ви проголосували. Графіки «Рейтингу»Якби вибори Президента проводили найближчим часом, за кого би Ви проголосували. Графіки «Рейтингу»

Нинішнє опитування показує, що Володимир Зеленський відновив лідерство, але розрив між ним і Валерієм Залужним значно скоротився.

Що стосується парламентських рейтингів, лідером опитування є партія Залужного з 23,7% підтримки. Блок Зеленського набирає 19,7%, Європейська солідарність — 7,4%, партія Буданова — 6,4%, партія Азов — 5,9%.

Інші партії отримали менше 4% голосів. 3,3% респондентів готові підтримати інші партії, 5% зазначили, що не голосуватимуть, а 12,7% не змогли визначитися.

Якби парламентські вибори відбулися найближчим часом, як би Ви проголосували? Соцопитування «Рейтинг»Якби парламентські вибори відбулися найближчим часом, як би Ви проголосували? Соцопитування «Рейтинг»

Опитування проводилося 21–23 серпня 2025 року серед 1600 респондентів віком від 18 років у всіх областях України (окрім тимчасово окупованих територій та зон без мобільного зв’язку). Метод — телефонні інтерв’ю CATI, помилка репрезентативності не більше 2,5%.

Нагадаємо, що більшість опитаних українців заявили, що прагнуть миру й здебільшого готові говорити про певні поступки, але тільки за умови надання надійних безпекових гарантій від партнерів.  

Росія заявила, що Путін із Трампом не домовлялися про зустріч із Зеленським

У прокуратурі пояснили, як на сайті Баштанської райради з’явилося привітання для підозрюваної у держзраді ексдепутатки

7 годин тому

Миколаїв лідирує на Півдні за рівнем середньої зарплати у липні

