Зеленський лідирує в президентських рейтингах серед населення, тоді як Залужний очолює парламентські симпатії
- Аліна Квітко
18:33, 01 вересня, 2025
Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний має більший рівень довіри в українців, ніж чинний президент України. Однак, якщо президентські вибори пройшли найближчим часом, то більше голосів отримав Володимир Зеленський.
Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».
Так за 35,2% українців віддали б голос за Володимира Зеленського, 25,3% — за Валерія Залужного.
Далі йдуть Петро Порошенко (5,3%), Кирило Буданов (4,5%) та Юлія Тимошенко (3,4%).
Дані свідчать про значні зміни у порівнянні з попередніми роками. Наприклад, у листопаді 2022 року Зеленський мав підтримку 69,4%, тоді як Залужний — лише 11%. Станом на серпень 2024 року ситуація змінилася: Володимира Зеленського готові були підтримати 26%, а Валерія Залужного — 33,4%.
Нинішнє опитування показує, що Володимир Зеленський відновив лідерство, але розрив між ним і Валерієм Залужним значно скоротився.
Що стосується парламентських рейтингів, лідером опитування є партія Залужного з 23,7% підтримки. Блок Зеленського набирає 19,7%, Європейська солідарність — 7,4%, партія Буданова — 6,4%, партія Азов — 5,9%.
Інші партії отримали менше 4% голосів. 3,3% респондентів готові підтримати інші партії, 5% зазначили, що не голосуватимуть, а 12,7% не змогли визначитися.
Опитування проводилося 21–23 серпня 2025 року серед 1600 респондентів віком від 18 років у всіх областях України (окрім тимчасово окупованих територій та зон без мобільного зв’язку). Метод — телефонні інтерв’ю CATI, помилка репрезентативності не більше 2,5%.
Нагадаємо, що більшість опитаних українців заявили, що прагнуть миру й здебільшого готові говорити про певні поступки, але тільки за умови надання надійних безпекових гарантій від партнерів.
