Зеленський лідирує в президентських рейтингах серед населення, тоді як Залужний очолює парламентські симпатії

Володимир Зеленський і Валерій Залужний. Фото: ОПУ

Колишній головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний має більший рівень довіри в українців, ніж чинний президент України. Однак, якщо президентські вибори пройшли найближчим часом, то більше голосів отримав Володимир Зеленський.

Про це свідчать дані опитування соціологічної групи «Рейтинг».

Так за 35,2% українців віддали б голос за Володимира Зеленського, 25,3% — за Валерія Залужного.

Далі йдуть Петро Порошенко (5,3%), Кирило Буданов (4,5%) та Юлія Тимошенко (3,4%).

Дані свідчать про значні зміни у порівнянні з попередніми роками. Наприклад, у листопаді 2022 року Зеленський мав підтримку 69,4%, тоді як Залужний — лише 11%. Станом на серпень 2024 року ситуація змінилася: Володимира Зеленського готові були підтримати 26%, а Валерія Залужного — 33,4%.

Якби вибори Президента проводили найближчим часом, за кого би Ви проголосували. Графіки «Рейтингу»

Нинішнє опитування показує, що Володимир Зеленський відновив лідерство, але розрив між ним і Валерієм Залужним значно скоротився.

Що стосується парламентських рейтингів, лідером опитування є партія Залужного з 23,7% підтримки. Блок Зеленського набирає 19,7%, Європейська солідарність — 7,4%, партія Буданова — 6,4%, партія Азов — 5,9%.

Інші партії отримали менше 4% голосів. 3,3% респондентів готові підтримати інші партії, 5% зазначили, що не голосуватимуть, а 12,7% не змогли визначитися.

Якби парламентські вибори відбулися найближчим часом, як би Ви проголосували? Соцопитування «Рейтинг»

Опитування проводилося 21–23 серпня 2025 року серед 1600 респондентів віком від 18 років у всіх областях України (окрім тимчасово окупованих територій та зон без мобільного зв’язку). Метод — телефонні інтерв’ю CATI, помилка репрезентативності не більше 2,5%.

