Зеленський доручив організувати вибори після повного припинення вогню, — The Economist

Володимир Зеленський, фото: пресслужба Офісу Президента

Президент України Володимир Зеленський доручив організувати вибори після досягнення повного припинення вогню. За попередніми даними, вони можуть відбутися вже в липні 2025 року.

Про це повідомляє видання The Economist.

Джерела видання в уряді повідомляють, що минулого тижня Володимир Зеленський провів нараду, на якій доручив своїй команді підготувати вибори після припинення бойових дій. У публікації Bloomberg зазначається, що США сподіваються на досягнення припинення вогню в Україні до Великодня, 20 квітня.

The Economist пише, що перше підтвердження виборів може з'явитися напередодні або 5 травня, крайнього терміну для голосування парламенту щодо продовження воєнного стану, який завершується 8 травня. Скасування воєнного стану є ключовим етапом для початку виборчого процесу.

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Хоча джерела розходяться в думках щодо точних термінів, більшість вважає, що Зеленський орієнтується на вибори цього літа. Закон вимагає щонайменше 60 днів для проведення агітації, тому найраніший можливий час для виборів — початок липня.

Деякі джерела зазначають, що виборча кампанія може тривати три місяці, оскільки виборчим органам потрібно більше часу для відновлення списків виборців. Це питання вже обговорювалося в парламенті.

За словами високопосадовця, план проведення виборів у липні може бути спрямований на те, щоб застати опонентів зненацька. Короткий період підготовки дозволить Зеленському балотуватися без значного опору. Джерело також зазначає, що такий сценарій може бути вигідним не лише для президента.

«Тривала кампанія може розколоти країну», — додав він.

Нагадаємо, що абсолютна більшість українців виступає проти проведення виборів у разі тимчасового перемир’я та підтримують їх лише після повного завершення війни.

Загалом президент Володимир Зеленський вважає, що вибори в Україні дуже важливі, але їх можна буде провести лише після закінчення гарячої фази війни та скасування воєнного стану.