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«Рада розглядає можливість дозволити чоловікам до 23-24 років виїжджати за кордон», — нардеп

Випускники ЧНУ ім. Петра Могили. Ілюстративне фото: «МикВісті»Випускники ЧНУ ім. Петра Могили. Ілюстративне фото: «МикВісті»

У Верховній Раді розглядають можливість тимчасового пом’якшення обмежень на виїзд з України для молодих чоловіків призовного віку, зокрема студентів, які навчаються за кордоном. Це пов’язано зі зростанням кількості випадків, коли українські юнаки, виїхавши за кордон ще до 18 років, не повертаються через обмеження воєнного стану.

Про це повідомив народний депутат «Слуги народу», член комітету з питань національної безпеки, оборони та розвитку Федір Веніславський, пише «Укрінформ».

За його словами, у парламенті вже ведеться дискусія щодо врегулювання ситуації.

— Це питання обговорюється серед народних депутатів, зокрема і в нашому комітеті. Є консенсусна домовленість фракцій про те, що ситуацію потрібно вирішувати найближчим часом, аби не втрачати нашу молодь, яка виїжджає та згодом не може повернутися, оскільки на період воєнного стану були запроваджені обмеження на виїзд за кордон для військовозобов’язаних чоловіків віком з 18 до 60 років, — зазначив Федір Веніславський.

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Зокрема, йдеться про тимчасове пом'якшення обмежень, що дозволити вільне пересування для громадян України до 23-24 років.

— Є ідея дозволити вільне пересування для громадян України до 23-24 років. Це дозволить студентам, які навчаються закордоном, приїжджати до України, бачитися з рідними, не втрачати зв’язок із Батьківщиною й не залишатися за кордоном вимушено, — пояснив Федір Веніславський.

Водночас Веніславський визнає, що питання є складним і чутливим у реалізації, адже потребує чіткого законодавчого врегулювання. Зокрема, треба визначити вікові рамки та конкретні умови, за яких молоді чоловіки зможуть вільно перетинати кордон.

— Розуміння необхідності вирішення цього питання є. Думаю, в короткостроковій перспективі в парламенті з’являться відповідні законодавчі ініціативи, які дозволять врегулювати ситуацію, — додав нардеп.

Нагадаємо, що Луцький національний технічний університет у вересні 2024 року відрахував понад тисячу студентів. У закладі пояснили це змінами законодавства, і переконані, що чоловіки вступали через надання відстрочки від мобілізації.

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