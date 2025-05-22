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Луцький політех відрахував понад тисячу студентів, бо вони «хотіли не вчитися, а відстрочку», — ректорка

Випускники ЧНУ ім. Петра Могили. Ілюстративне фото: «МикВісті»Випускники ЧНУ ім. Петра Могили. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Луцький національний технічний університет у вересні 2024 року відрахував понад тисячу студентів. У закладі пояснили це змінами законодавства, і переконані, що чоловіки вступали через надання відстрочки від мобілізації.

Про це розповіла ректорка Луцького НТУ Ірина Вахович в інтерв’ю Insider Media.

За словами Вахович, після початку повномасштабної війни деякі чоловіки вирішили здобути в Луцькому НТУ другу чи третю освіту, щоб уникнути мобілізації.

«Розумієте, до мене прийшли документи, і ти маєш взяти цю людину, бо він пройшов етап. Зрозуміло, що ми брали цих студентів. Це не означає, що ми давали їм якийсь захист. Ми надавали ту послугу, яку вони прийшли до нас отримати», — зазначила Ірина Вахович.

Проте у 2024 році держава позбавила здобувачів другої чи третьої освіти права на відстрочку, і це позначилося на кількості студентів, пояснила Вахович.

«Ти можеш навчатися, хоч скільки разів — ну, це ж не заборонено Конституцією, але відстрочку не нададуть. Тому скажу, що багато було в нас студентів, які дійсно хотіли не так вчитися, як цю відстрочку», — сказала ректорка.

Вахович переконана, що держава зробила «правильні кроки». На її думку, тепер чоловіки мобілізаційного віку «реально навчаються».

Раніше повідомлялось, що міністерство освіти та науки очікує, що за підсумками весняної сесії значна кількість студентів-чоловіків буде відрахована.

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