У МОН прогнозують значне відрахування студентів-чоловіків

Випускники ЧНУ ім. Петра Могили. Ілюстративне фото: «МикВісті»

Міністерство освіти та науки очікує, що за підсумками весняної сесії значна кількість студентів-чоловіків буде відрахована.

Про це повідомив заступник міністра освіти і науки Михайло Винницький в інтерв’ю «Дзеркалу тижня», коментуючи перевірки закладів вищої освіти.

За його словами, у понад сотні університетів зараз перевіряють, чи дійсно там навчаються студенти чоловічої статі віком від 25 років. У випадку очного навчання такі перевірки проходять безпосередньо в аудиторіях.

«Зараз у нас понад сотня закладів освіти проходять перевірку щодо того, чи справді в них навчаються студенти чоловічої статі віком 25 років і старше, які були зараховані. Якщо це очне навчання, то перевірка відбувається фізично, безпосередньо в аудиторіях. Також перевіряються документація, результати іспитів. І вже зараз очевидно, що цього року ми матимемо досить багато студентів, які за результатами сесії в травні-червні будуть відраховані», — зазначив Михайло Винницький.

Водночас він підкреслив, що серед студентів старшого віку є ті, хто серйозно ставиться до навчання.

«В нас є величезна кількість чоловіків віком від 25 років, які на сьогодні зрозуміли, що освіта — це та річ, якою вони не скористалися, коли їм було по вісімнадцять, і зараз повернулися до цього питання й часто є зразковими студентами. І ми дуже зацікавлені в тому, щоб вони далі розвивалися. Адже це і є майбутній людський капітал нашої країни. Це позитивно», — додав заступник міністра.

Нагадаємо, що кабмін дозволив відраховувати з університетів студентів-чоловіків, яких було визнано придатними до військової служби, але вони відмовляються проходити базову загальновійськову підготовку.

Також повідомлялося, що Кабінет Міністрів України затвердив законопроєкт, який розширює перелік людей, які не підлягають мобілізації, зокрема серед студентів та педагогів. Тепер документ має розглянути Верховна Рада.