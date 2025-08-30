Прикордонники відмовили у виїзді кільком чоловікам віком від 18 до 22 років: чому

Ілюстративне фото: автомобілі на кордоні. Фото: Західне регіональне управління Держприкордонслужби України

Впродовж 28-29 серпня кільком громадянам віком від 18 до 22 років відмовили у виїзді з України.

Про це сказав речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко, пише hromadske.

За його словами, 29 серпня кордон перетнули 133 тисячі громадян, із них близько половини виїхали з країни, а половина — повернулася.

Водночас речник нагадав, що дозвіл на виїзд не стосується тих громадян, які обіймають посаду за державною службою і які можуть виїхати з країни лише у службове відрядження.

«За ці два дні вже було кілька випадків, що хлопці з цієї вікової категорії отримали відмови, оскільки вони вирішили поїхати за кордон, але перебували на тих посадах, які дозволяють перетнути кордон тільки у службове відрядження», — пояснив Андрій Демченко.

Нагадаємо, для виїзду за кордон чоловікам віком від 18 до 22 років потрібно мати військово-облікові документи у паперовій або електронній формі.