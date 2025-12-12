  • пʼятниця

Антикорупційні органи викрили схему на ₴24 млн в Ізмаїльському порту

Правоохоронці повідомили про підозру групі людей, яких підозрюють у привласненні понад 24 мільйонів гривень державного підприємства «Ізмаїльський морський торговельний порт».

Про це заявили Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура.

Слідчі вважають, що організатор схеми залучив директора порту та бізнесменів зі своїх компаній. За даними розслідування, вони заздалегідь знали про майбутні закупівлі та робили умови тендерів такими, щоб перемагали лише «свої» фірми.

Фото: НАБУ, САПАнтикорупційні органи викрили схему на ₴24 млн в Ізмаїльському порту. Фото: НАБУ, САП

Правоохоронці також підозрюють, що ціни на товари навмисно підвищували. Через це інші постачальники не могли конкурувати. Отримані гроші, за версією слідства, переказували на рахунки пов’язаних підприємств і фізичних осіб-підприємців, а потім знімали готівкою.

Усім учасникам схеми повідомили про підозру за частиною п’ятою статті 191 Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, що на Одещині викрили змову між двома компаніями під час державних торгів на закупівлю матеріалів для Ізмаїльського морського порту. Їх оштрафували на понад 2,3 мільйони гривень.

