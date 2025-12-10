  • середа

    10 грудня, 2025

  • 4.9°
    Похмуро

    Миколаїв

  • 10 грудня , 2025 середа

  • Миколаїв • 4.9° Похмуро

Клуб

Усі права захищені Законами України. Передрук матеріалів тільки з посиланням на джерело
© 2009-2025 Газета НикВести Свідоцтво про реєстрацію ID: R-40-00984

Росіяни атакували Одеську область: пошкоджено критичну інфраструктуру

Наслідки обстрілів Одеської області. Фото: ДСНС ОдещиниНаслідки обстрілів Одеської області. Фото: ДСНС Одещини

Уночі 10 грудня російські війська двічі атакували Ананьїв Одеської області ударними безпілотниками. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Ананьївської громади Юрій Тищенко.

За його словами, атаки були практично безперервними та були спрямовані на важливі об’єкти. Житлові будинки та цивільне населення не постраждали.

i Підтримай тих, хто щодня тримає місто в курсі

Клуб МикВісті — місце, де читач і редакція по один бік.

Учасники мають закритий чат, ексклюзивну розсилку із залаштунків життя журналістів, бачать новини раніше й впливають на зміни.

Приєднуйся. Разом тримаємо місто світлим

lock icon Безпечна оплата

Отримувачем внесків є ГО «Миколаївський Медіа Хаб» (ЄДРПОУ 45160758). Здійснюючи внесок, ви підтверджуєте згоду з тим, що внесена сума не підлягає поверненню та може бути використана ГО «Миколаївський Медіа Хаб» на реалізацію статутної діяльності, що включає підтримку незалежної журналістики та створення суспільно важливого контенту. Публічна оферта.

Місцеві жителі нарахували понад 30 влучань. Це — найбільша атака на громаду від початку повномасштабного вторгнення.

Начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко повідомив, що до ліквідації наслідків залучили понад п’ять одиниць техніки та більше 20 рятувальників і фахівців. Пошкодження оперативно локалізували, загрози для населення немає.

За даними ДСНС в Одеській області, внаслідок ударів виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури та було пошкоджено складське приміщення.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що на складі сталося локальне руйнування і займання, яке рятувальники швидко загасили. Травмованих немає, критична інфраструктура працює у штатному режимі.

Наслідки обстрілів Одеської області. Фото: ДСНС ОдещиниНаслідки обстрілів Одеської області. Фото: ДСНС Одещини
Наслідки обстрілів Одеської області. Фото: ДСНС ОдещиниНаслідки обстрілів Одеської області. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, учора армія РФ атакувала Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини 20 дронами FPV та з артилерії обстріляла Куцурубську громаду.

Останні новини про: Обстріли

​Росія дронами атакувала об’єкти газової інфраструктури, — Нафтогаз
Можна дивитися вічно, — Мадяр показав удари по Рязанському НПЗ та Алчевському меткомбінату
Росія атакувала енергетику Полтавщини: в районах перебої з водою та теплом
Реклама

Читайте також:

новини

У Миколаєві ОСББ подали чотири заявки на компенсацію генераторів за 2025 рік

Анна Гакман
новини

У миколаївському пологовому №3 лікарям не виплатили понад ₴3 млн зарплати за листопад

Анна Гакман
новини

Поліція відкрила справу через порушення у харчуванні дітей у школах Миколаєва

Аліса Мелік-Адамян
новини

Кейтеринг у школах Миколаєва: кашу варили на вулиці під дощем, а діти залишились без сніданку

Анна Гакман
новини

У Миколаєві виготовляють ялинкові кулі з мініатюрами місцевих будівель

Анна Гакман
0
Обговорення

Щоб долучитись до коментарів на сайті МикВісті.

Приєднатись до Клубу МикВісті
Можете скасувати у будь-який момент Payment systems

Останні новини про: Обстріли

Росія атакувала енергетику Полтавщини: в районах перебої з водою та теплом
Можна дивитися вічно, — Мадяр показав удари по Рязанському НПЗ та Алчевському меткомбінату
​Росія дронами атакувала об’єкти газової інфраструктури, — Нафтогаз

Жителі Миколаївщини будуть без світла по 14 годин: оприлюднили графіки відключення на 10 грудня

«Сам дам грошей і буду розбиратись. Задовбали», — Кім пообіцяв вирішити проблему із відсутністю газу будинку на Вінграновського

У Миколаєві ОСББ подали чотири заявки на компенсацію генераторів за 2025 рік

13 годин тому

У миколаївському пологовому №3 лікарям не виплатили понад ₴3 млн зарплати за листопад

Головне сьогодні