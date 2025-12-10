Росіяни атакували Одеську область: пошкоджено критичну інфраструктуру

Наслідки обстрілів Одеської області. Фото: ДСНС Одещини

Уночі 10 грудня російські війська двічі атакували Ананьїв Одеської області ударними безпілотниками. Пошкоджено об’єкти критичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Ананьївської громади Юрій Тищенко.

За його словами, атаки були практично безперервними та були спрямовані на важливі об’єкти. Житлові будинки та цивільне населення не постраждали.

Місцеві жителі нарахували понад 30 влучань. Це — найбільша атака на громаду від початку повномасштабного вторгнення.

Начальник Подільської районної військової адміністрації Михайло Лазаренко повідомив, що до ліквідації наслідків залучили понад п’ять одиниць техніки та більше 20 рятувальників і фахівців. Пошкодження оперативно локалізували, загрози для населення немає.

За даними ДСНС в Одеській області, внаслідок ударів виникла пожежа на об’єкті критичної інфраструктури та було пошкоджено складське приміщення.

Начальник Одеської ОВА Олег Кіпер уточнив, що на складі сталося локальне руйнування і займання, яке рятувальники швидко загасили. Травмованих немає, критична інфраструктура працює у штатному режимі.

Наслідки обстрілів Одеської області. Фото: ДСНС Одещини Наслідки обстрілів Одеської області. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, учора армія РФ атакувала Очаківську та Куцурубську громади Миколаївщини 20 дронами FPV та з артилерії обстріляла Куцурубську громаду.