​Росія дронами атакувала об’єкти газової інфраструктури, — Нафтогаз

​Росія атакувала дронами об’єкти газової інфраструктури. Ілюстративне фото: Нафтогаз​Росія атакувала дронами об’єкти газової інфраструктури. Ілюстративне фото: Нафтогаз

Ввечері 1 грудня, а також ранком 2 грудня російські дрони атакували цивільні об’єкти газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу для українців.

Про це повідомили у «Нафтогаз».

За словами голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького, постраждалих серед працівників немає. Водночас зафіксували руйнування.

— Оперативні служби та фахівці компанії працюють над усуненням наслідків атаки. Негайно після того, як буде дозвіл від ДСНС, команди Нафтогазу розпочнуть відновлення, — зазначив Сергій Корецький.

Раніше повідомлялось, що у жовтні, Росія тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктуру України.

На кордоні з Молдовою тимчасово зупиняли роботу пункту пропуску через атаку дронів по Одеській області
Удар РФ по Тернополю: стало відомо про ще одну жертву атаки
Зараз це не на часі, — Сєнкевич прокоментував майбутнє зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА
Зараз це не на часі, — Сєнкевич прокоментував майбутнє зруйнованої будівлі Миколаївської ОВА
Удар РФ по Тернополю: стало відомо про ще одну жертву атаки
На кордоні з Молдовою тимчасово зупиняли роботу пункту пропуску через атаку дронів по Одеській області

