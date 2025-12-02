​Росія дронами атакувала об’єкти газової інфраструктури, — Нафтогаз

​Росія атакувала дронами об’єкти газової інфраструктури. Ілюстративне фото: Нафтогаз

Ввечері 1 грудня, а також ранком 2 грудня російські дрони атакували цивільні об’єкти газової інфраструктури, що забезпечують видобуток та зберігання газу для українців.

Про це повідомили у «Нафтогаз».

За словами голови правління НАК «Нафтогаз України» Сергія Корецького, постраждалих серед працівників немає. Водночас зафіксували руйнування.

— Оперативні служби та фахівці компанії працюють над усуненням наслідків атаки. Негайно після того, як буде дозвіл від ДСНС, команди Нафтогазу розпочнуть відновлення, — зазначив Сергій Корецький.

Раніше повідомлялось, що у жовтні, Росія тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктуру України.