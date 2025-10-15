Росія вже тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктуру України, — «Нафтогаз»

Росія вже тричі за тиждень масовано атакувала газову інфраструктуру України. Фото: "Нафтогаз Україна"

Протягом останніх семи днів російські війська вже тричі завдали масованих ударів по об’єктах газової інфраструктури України.

Про це повідомив голова правління НАК «Нафтогаз України» Сергій Корецький.

За його словами, цієї ночі під атаку потрапила одна з теплоелектроцентралей компанії. Раніше цього тижня ворог бив по газовидобувних об’єктах на Харківщині, а також прицільно атакував критично важливі об’єкти на Сумщині та Чернігівщині.

— Ці об’єкти не мають жодного стосунку до військових цілей. Російські терористи здійснюють чергові акти тероризму, мета яких — позбавити Україну газу, тепла та світла взимку. Ніяк не можуть зрозуміти росіяни, що нас так не зламати і не залякати. Підтримуємо та бережемо один одного. Все відновимо. Все відбудуємо, — наголосив Сергій Корецький.

Реклама

У компанії зазначили, що всі служби «Нафтогазу» працюють у посиленому режимі, щоб оперативно ліквідовувати наслідки атак і забезпечувати стабільність енергопостачання.

Енергетична ситуація в Україні

Нагадаємо, уночі 3 жовтня російська армія здійснила найпотужніший удар по газовидобувних об’єктах НАК «Нафтогаз України» від початку повномасштабного вторгнення.

Через декілька днів прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що масована атака Росії в ніч проти 10 жовтня стала одним із найбільших сконцентрованих ударів саме по енергетичних об’єктах України. Унаслідок обстрілів зафіксовали суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури в кількох регіонах країни.

До цього видання Bloomberg заявляло, що російські удари знищили 60% українського видобутку газу перед зимою. Якщо обстріли триватимуть, Україна може бути змушена імпортувати близько 4,4 мільярда кубометрів газу до кінця березня 2026 року.

Так міністерка енергетики України Світлана Гринчук вже повідомляла, що через обстріли енергетичної інфраструктури Україна збільшить імпорт газу на 30%. При цьому уряд продовжив дію фіксованої ціни на газ для українців ще на рік.

Згодом Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, розповіла, що Союз планує виділити Україні ще €100 мільйонів допомоги для підготовки до зимового періоду.

Нагадаємо, у Миколаєві також готуються до опалювального сезону з урахуванням можливих ударів по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав містян бути готовими до найскладніших сценаріїв, адже російські атаки на енергосистему можуть повторитися. Про це детальніше у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».