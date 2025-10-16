«Газ потрібно берегти», — у наглядовій раді «Нафтогазу» попередили про найтяжчу зиму

У «Нафтогазі» попередили про найтяжчу зиму. Архівне фото «МикВісті»

Україна готується до однієї з найскладніших зим за весь час війни. Через постійні російські атаки на енергетичну інфраструктуру ускладнюється стабільне забезпечення газом і теплом, а споживання вже помітно зросло.

Про це повідомила членкиня наглядової ради «Нафтогазу України» Наталія Бойко, пише «Еспресо».

За її словами, за останні два тижні відбулося шість атак на об’єкти газової інфраструктури — зокрема у Полтавській та Харківській областях.

«Частина об’єктів досі горить, адже до них немає доступу», — каже Наталія Бойко.

Вона зазначила, що попри руйнування, «Нафтогаз» зміг залучити 2,5 мільярда доларів для закупівлі газу, з яких півтора мільярда — завдяки європейським партнерам, які надали кредитні гарантії.

«Ми закликаємо споживачів економити ресурси. Якщо ми витрачаємо щось сьогодні — ми втрачаємо це у лютому. Споживання газу вже зросло на понад 20% у порівнянні з минулим роком. Тому економія — це теж форма оборони», — зауважила членкиня наглядової ради.

Нагадаємо, протягом останніх семи днів російські війська вже тричі завдали масованих ударів по об’єктах газової інфраструктури України.

Енергетична ситуація в Україні

Нагадаємо, уночі 3 жовтня російська армія здійснила найпотужніший удар по газовидобувних об’єктах НАК «Нафтогаз України» від початку повномасштабного вторгнення.

Через декілька днів прем’єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила, що масована атака Росії в ніч проти 10 жовтня стала одним із найбільших сконцентрованих ударів саме по енергетичних об’єктах України. Унаслідок обстрілів зафіксували суттєві пошкодження енергетичної інфраструктури в кількох регіонах країни.

До цього видання Bloomberg заявляло, що російські удари знищили 60% українського видобутку газу перед зимою. Якщо обстріли триватимуть, Україна може бути змушена імпортувати близько 4,4 мільярда кубометрів газу до кінця березня 2026 року.

Так міністерка енергетики України Світлана Гринчук вже повідомляла, що через обстріли енергетичної інфраструктури Україна збільшить імпорт газу на 30%. При цьому уряд продовжив дію фіксованої ціни на газ для українців ще на рік.

Згодом Верховна представниця ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас під час спільної пресконференції з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою, розповіла, що Союз планує виділити Україні ще €100 мільйонів допомоги для підготовки до зимового періоду.

Нагадаємо, у Миколаєві також готуються до опалювального сезону з урахуванням можливих ударів по енергетичній та газотранспортній інфраструктурі. Міський голова Олександр Сєнкевич закликав містян бути готовими до найскладніших сценаріїв, адже російські атаки на енергосистему можуть повторитися. Про це детальніше у статті «МикВісті»: «Ця зима може бути складнішою»: як Миколаїв готується до опалювального сезону».