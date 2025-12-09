Генпрокурор ініціює перевірку всіх дитячих будинків в Україні

Немовля, у якого після виявили набряки на руках після того, як його фіксували ременем до візку. Фото: Офіс омбудсмана

Генеральний прокурор Руслан Кравченко ініціює перевірку всіх дитячих будинків в Україні аби виявити факти порушень прав дитини.

Про це він повідомив після візиту благодійний дитячий шелтер «Місто добра», куди діти були доставлені після недбалості та насильства проти них.

Кравченко звернувся до керівників МОЗ, Мінсоцполітики, соціальних служб, дитячих закладів, а також очільників ОДА та РДА із вимогою негайно перевірити всі діагнози, умови проживання, медичні висновки та догляд за дітьми. За його словами, час «порожніх комісій» минув, і за будь-які порушення чи бездіяльність прокуратура реагуватиме швидко та жорстко.

Реклама

— Немає часу на відписки, на «комісії», які нічого не змінюють. Необхідно провести незалежну перевірку діагнозів усіх дітей. Перевірити умови, медичні висновки, догляд. У разі порушень та бездіяльності, органи прокуратури будуть діяти швидко і жорстко, — зазначив Руслан Кравченко.

Він наголосив, що прокурори в регіонах беруть питання дитячих будинків і медичних закладів для дітей на особистий контроль, а правоохоронці мають розпочати роботу негайно та без винятків.

— Прокурори областей питання дітей, дитячих будинків, лікарень інших дитячих закладів беруть на особистий контроль. Правоохоронні органи повинні розпочати роботу негайно. Жодного «не чіпайте». Жодного «так було завжди», — наголосив Генпрокурор.

Він також призначив заступника, який відповідатиме за запобігання злочинам проти дітей та контроль за відповідними розслідуваннями.

Раніше повідомлялось, що з кризового центру «Місто добра» викрали дитину та понад рік приховували її у Миколаївському обласному будинку дитини. Замість реабілітації дівчинка перебувала в ізоляції, прив’язана до крісла. А влада робила все, щоб не віддати дитину тим, хто її дійсно любить.

Скандал у реорганізованому Будинку дитини у Миколаєві

3 березня стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг.

У той же день правозахисниця дітей-сиріт, адвокатка Інна Мірошниченко, яка входить до Моніторингової групи Офісу Омбудсмана, показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини). Вона власне і показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора.

Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими.

Зазначимо, що у квітні 2024 року Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тоді це рішення пояснили необхідністю, аби «убезпечити» заклад від відсутності фінансування.

Нагадаємо також, що це не перший скандальний випадок, повʼязаний із Миколаївською обласною дитячою лікарнею. Про її неналежний стан ще у липні 2023 року заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Миколаєві.

В одній з палат Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.