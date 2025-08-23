«Очі дитини — ніколи не брешуть»: у Миколаївському будинку дитини переховували дівчинку, яку викрали з «Міста добра»

З кризового центру «Місто добра» викрали дитину та понад рік приховували її у Миколаївському обласному будинку дитини. Замість реабілітації дівчинка перебувала в ізоляції, прив’язана до крісла. А влада робила все, щоб не віддати дитину тим, хто її дійсно любить.

Про це в інтерв’ю заявила правозахисниця дітей-сиріт та адвокатка Інна Мірошниченко, пишуть «МикВісті».

Вона переконана, що працівники Миколаївського обласного будинку дитини не цінують свою роботу, ненавидять дітей і не бояться, що понесуть відповідальність за свої дії.

— Вони кажуть: «Ми цих дітей рятуємо, їм ніде не буде краще». Ні — ви цих дітей калічите, — переконана Інна Мірошниченко.

За її словами, у 2022 році дітей з Миколаївського будинку дитини разом із персоналом евакуювали до кризового центру «Місто добра» у Чернівцях. Там миколаївським працівникам одразу пояснили: бити дітей, принижувати їх чи поводитися неадекватно — заборонено.

— Їм все це не сподобалось, і ще не сподобалось, що звідти дітей дуже швидко усиновлюють, — розповіла Інна Мірошниченко.

За її словами, засновниця Центру Марта Левченко та її команда роблять все, аби діти, які мали статус потрапляли в сім'ї, а діти, які не мають статусу — швидко його отримували. Залишились діти, зі складними діагнозами, яких дійсно не всиновлюють.

Правозахисниця розповіла, що одну таку дівчинку, яка перебувала в «Місті добра», вночі викрали й повернули назад у Миколаїв. Її цілий рік шукали, але, як з’ясувалося згодом, вона увесь час перебувала в Миколаївському будинку дитини, де її фактично приховували.

Дітей в Центрі паліативної допомоги утримують зв‘язаними перед телевізором. Фото Офісу Омбудсмана

— І одну таку дівчинку вночі викрали. Її викрали і повернули назад у Миколаїв. І Марта, цілий рік розшукувала цю дитину. Вона писала запити куди тільки можливо і їй ніхто не міг відповісти. Бо за цю дитину відповідає миколаївська місцева влада, вони її «посилали» далеко, але літературно, — зазначила Інна Мірошниченко.

Там дівчинка не отримувала реабілітації, була прив’язана до крісла, або просто лежала у манежі й перебувала в повній ізоляції.

— На фото це вона лежала в бодіку на п'ять років з підігнутими ногами, бо воно її все стискало, привязана. Коли ми просили відвязати, її поклали в манеж і вона просто дивилася на стелю. Вона була глибоко нещасна. І про неї теж казали: «Це нікому не потрібний інвалід», — розповіла правозахисниця.

Після піврічної боротьби з миколаївською владою дівчинку вдалося повернути до «Міста добра». Там вона змінилася до невпізнання.

— Марта Левченко, свята людина, вона добилась, щоб Наталочка переїхала в «Місто добра». Пів року боротьби. Я була там на минулому тижні, неможливо впізнати, це дві різні дитини. Це дитина, у якої очі сяють, я з нею говорю, вона така щаслива, усміхається. Дорослі можуть брехати, очі дитини — ніколи, — відзначила Інна Мірошниченко.

Вона підкреслила, що владі вигідно утримувати дітей у спецзакладах, адже на них можна списувати кошти, тоді як багато родин в Україні готові виховувати таких дітей, але не отримують такої можливості.

— Ціла купа людей використовували адміністративний, владний, медійний ресурс, щоб «вирвати з лап» обласної влади одну дитину. Бо вони боролись за неї: «Тут одну дитину заберуть, туди іншу, на кого ж ми будемо гроші списувати?», — переконана Інна Мірошниченко.

Скандал у реорганізованому Будинку дитини у Миколаєві

3 березня стало відомо, що моніторингова група Офісу омбудсмена разом із громадськими організаціями провела перевірку дитячих закладів освіти на Миколаївщині та виявила грубі порушення прав дітей. Підопічних фіксували ременями до стільців і візочків, а шестимісячне немовля отримало набряки від «зв’язування». В інших установах дітям видавали прострочені ліки, не надавали медичної допомоги та обмежували доступ до базових послуг.

У той же день правозахисниця дітей-сиріт, адвокатка Інна Мірошниченко, яка входить до Моніторингової групи Офісу Омбудсмана, показала, в яких умовах живуть діти у реорганізованому Центрі медичної реабілітації та паліативної допомоги в Миколаєві (Обласний Будинок дитини). Вона власне і показала привʼязаних до крісел малюків, з якими не гуляють і змушують проводити час біля телевізора.

Правозахисниця розповіла, що за умовами догляд за дітьми мають здійснювати 89 працівників. Однак, як виявилось з даних моніторингової групи Офісу омбудсмена, за малюками доглядали всього двоє працівників. Умови, в яких тримають вихованців закладу, вона назвала нелюдськими.

Зазначимо, що у квітні 2024 року Центр медичної реабілітації та паліативної допомоги був приєднаний до Миколаївської обласної дитячої лікарні. Тоді це рішення пояснили необхідністю, аби «убезпечити» заклад від відсутності фінансування.

Нагадаємо також, що це не перший скандальний випадок, повʼязаний із Миколаївською обласною дитячою лікарнею. Про її неналежний стан ще у липні 2023 року заявив президент України Володимир Зеленський, перебуваючи з візитом у Миколаєві.

В одній з палат Володимир Зеленський звернув увагу на те, що приміщення не пристосоване для комфортного перебування там. Зокрема, у палаті відсутні карнизи, штори, кондиціонер.