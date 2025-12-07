Росія атакувала енергетику Полтавщини: в районах перебої з водою та теплом

РФ масовано атакувала інфраструктуру Полтавщини. Фото: ДСНС

Сьогодні, 7 грудня, вночі росіяни масовано атакували Полтавщину за допомогою ракет і БпЛА. Виникли пожежі на об’єктах промислової та енергетичної інфраструктури.

Про це повідомив голова Полтавської ОВА Володимир Когут.

«Унаслідок прямих влучань та падіння уламків виникли пожежі. Пошкоджено технічне обладнання. Також уламки ворожого безпілотника пошкодили господарчу будівлю на території приватного домоволодіння», — йдеться у повідомленні.

РФ масовано атакувала інфраструктуру Полтавщини. Фото: ДСНС

РФ масовано атакувала інфраструктуру Полтавщини. Фото: ДСНС РФ масовано атакувала інфраструктуру Полтавщини. Фото: ДСНС

За даними ОВА, через атаку є перебої з тепло- та водопостачанням у деяких районах громади. Усі профільні служби працюють над ліквідацією наслідків обстрілу.

Пізніше у ДСНС показали наслідки обстрілу Полтавської області.

«Рятувальники продовжують роботи. Залучені 190 надзвичайників та 50 одиниць техніки», — йдеться у повідомленні.

РФ масовано атакувала інфраструктуру Полтавщини. Фото: ДСНС

РФ масовано атакувала інфраструктуру Полтавщини. Фото: ДСНС РФ масовано атакувала інфраструктуру Полтавщини. Фото: ДСНС

