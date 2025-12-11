Росіяни атакували Одещину безпілотниками: пошкоджено енергооб’єкт та будинки

Наслідки обстрілу Одещини 11 грудня. Фото: Одеська ОВА

Уночі 11 грудня російські війська атакували Одеську область ударними безпілотниками. Пошкоджено об’єкт енергетики. Інформація про загиблих чи постраждалих не надходила.

Про це повідомив голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер.

За його словами, більшість повітряних цілей збили сили ППО, однак зафіксовано пошкодження енергооб’єкта. Також ушкоджено два приватні будинки неподалік, вибите скло та двері адмінбудівлі. Пожежі, що виникли після ударів, ліквідували рятувальники. Усі служби працюють над усуненням наслідків атаки, додав Кіпер.

У пресслужбі ДСНС повідомили, що для ліквідації наслідків залучили 52 рятувальників і 13 одиниць техніки, від Асоціації добровільних пожежних України — одну одиницю техніки та чотирьох добровольців. Крім того, до роботи долучили пожежний потяг Укрзалізниці.

Наслідки обстрілу Одещини 11 грудня. Фото: ДСНС Одещини Наслідки обстрілу Одещини 11 грудня. Фото: ДСНС Одещини Наслідки обстрілу Одещини 11 грудня. Фото: ДСНС Одещини

Нагадаємо, 10 грудня, російська армія вчергове обстріляла Херсонську область, є загиблий і поранені.