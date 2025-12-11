Росіяни обстріляли Херсонщину: одна людина загинула, восьмеро поранені

Наслідки обстрілу Херсонської області. Фото: Нацполіція

Учора, 10 грудня, російська армія вчергове обстріляла Херсонську область, є загиблий і поранені.

Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

Під ударами опинилися 30 населених пунктів. Загинула людина, восьмеро отримали поранення.

Пошкоджені багатоповерхівка, п’ять приватних будинків, супермаркет, господарча споруда, газогони та приватні автомобілі.

Нагадаємо, що вранці 10 грудня російська армія вдарила по Корабельному району Херсона. Під час обстрілу постраждала 52-річна жінка, яку доправили до лікарні. Крім цього, російські війська вкотре атакували Херсонський обласний краєзнавчий музей, завдавши нових руйнувань приміщенням, де зберігалися цінні історичні експонати.